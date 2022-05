Jubilados pedirán a Seros que cubra el 100% de las prestaciones

La presidenta del Centro de Jubilados de ATE, Alba Masanet, habló sobre la polémica generada por la decisión de la obra social Seros de cubrir al 100% los tratamientos de cambio de género.

Al respecto, sostuvo que «no estoy en contra de nadie, lo que sí me da mucha bronca es lo que pasa con Seros; no puedo aceptar que entre 3 o 4 personas decidieron que le van a dar a este grupo de gente todos los beneficios al ciento por ciento; capaz están en tu derecho de recibir todo eso» y remarcó que «lo que indigna es que nuestros jubilados, algunos de los cuales cobran la mínima de $60.000, se tienen que arreglar la dentadura y Seros no les cubre el cien por cien, sino un cincuenta por ciento».

«Si necesitás un medicamento, la obra social te cubre la mitad, no la totalidad; en mi caso, por ejemplo, soy una paciente que sufre de tiroides y el medicamento me lo cubren al 50%, y me pregunto por qué, si nosotros hemos aportado como trabajadores activos durante 30 años a la caja y lo seguimos haciendo, porque nos descuentan el 4,2%», apuntó la titular del Centro de Jubilados de ATE.

«A estas personas le van a cubrir operaciones mamarias y demás por un cien por cien, y si yo tengo una compañera que se tiene que arreglar las mamas, no le van a cubrir nada. Entonces, no es justo. Considero que la obra social tendría que haber consultado o dicho lo que pensaba hacer para que los afiliados fuéramos a exponer. Hay jubilados con problemas oculares y no los cubren, por ejemplo», lamentó Masanet, anticipando que «vamos a pedir una reunión y se los voy a decir clarito: no estoy de acuerdo. Encima estamos cobrando mal y hay muchísimas quejas contra la ‘caja’, y es hora de que la misma deje de funcionar en contra de los jubilados y de que haga las cosas bien».

Consecuentemente, mencionó la referente de ATE, pedirán «que le cubran a los jubilados todo al cien por cien porque para eso hemos aportado cuando fuimos activos, y ahora como pasivos seguimos haciéndolo y con muy buena plata». En el mismo sentido, contó que «estuve hablando con un compañero jubilado que se tiene que hacer una cirugía, le cubren el 50% y encima el médico le dijo que tiene que tomar 3 pastillas y la caja viene con 2; Seros le cubre el 100% de la caja, por lo que la otra pastilla se la tiene que pagar él, y eso no puede ser, es una tomada de pelo».

«Estoy muy enojada porque Seros no lo consultó ni lo publicó antes, nos desayunamos por los medios lo que estaba pasando. Creo que los jubilados merecemos un poco más de respeto», sostuvo, a la vez que criticó que el bono de $20.000 «sufre descuentos y van a cobrar $16.000 y es algo para los que ganan hasta $100.000, parecería que los que ganan más no son jubilados».