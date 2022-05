Invertirán u$s 500 millones para producir hidrógeno verde en Tierra del Fuego

La estadounidense NMEX Resources Corporation anunció una inversión de u$s 500 millones para construir una planta de producción de hidrógeno verde y el parque eólico que la proveerá de energía. Ambos estarán en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego.

El objetivo, indicó la empresa, es desarrollar una unidad de conversión de amoníaco o metanol de 300 toneladas diarias para exportar al resto del mundo. Esos envíos, agregó, serán a través de una infraestructura de carga marítima propia.

Es el segundo proyecto de envergadura que se anuncia en la Argentina para la producción de este tipo de energía, después de los u$s 8400 millones para una planta y un parque eólico en Río Negro que, en noviembre, anunció el grupo australiano Fortescue Future Industries, que tiene al ex rugbier Agustín Pichot como presidente en la región. La fase piloto de esta iniciativa, que ya está en marcha, contempla un desembolso de u$s 1200 millones hasta 2024.

«Elegimos ubicar el proyecto en Río Grande por las condiciones de viento. Sabemos que, a esa misma latitud, del lado chileno, ya hay desarrollos de este tipo muy avanzados», explica Nabil Katabi, gerente de Financiamiento de Proyectos de NMEX, empresa especializada en energías renovables basada en Texas.

La potencia eólica en ese punto de Tierra del Fuego, amplía el ejecutivo, es de 11 metros por segundo. «Eso lo pone en clase mundial. Además, es un viento constante, sin variación, lo que ayuda a la generación. Y la zona también ofrece mucha disponibilidad de agua, sin necesidad de desalinizar», apunta.

Al margen de los recursos naturales y la ubicación geográfica -con salida al Atlántico pero muy cercana también al Pacífico-, hubo otros factores que propiciaron la inversión en Tierra del Fuego. «El marco provincial de zona franca ayuda bastante desde el punto de vista impositivo. Hay incentivos ahí», admite, en relación al régimen de Promoción Industrial que rige en la isla. (Fuente: Cronista)