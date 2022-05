Inician juicio a exfuncionario de Pesca por contrabando de langostinos

En la Oficina Judicial de Rawson se inició este lunes el juicio oral y público contra Martín Pala, un ex funcionario de la Secretaría de Pesca de la provincia, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsificación de documentos agravado por su carácter de funcionario público”. Se trata de una investigación que realizó la Fiscalía de Rawson por el tránsito irregular de casi 15 toneladas de langostinos con destino al Brasil, hasta que la carga fue interceptada por la Gendarmería Nacional en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces Sergio Orlando, Karina Breckle y César Zaratiegui. En representación de la acusación y por la investigación realizada, lo hace el fiscal general Fernando Rivarola, mientras que el imputado es representado por el defensor particular Juan Lagos.

La fiscal general Florencia Gómez fue quien inició la investigación y siguió todo el proceso hasta el juicio oral. La investigación comenzó con del transporte de 1035 cajas de langostinos de primera calidad, sin ningún tipo de rótulo, que hacen un total de 14.490 kilos. Fueron transportadas en un camión Scania con semi remolque que salió de Trelew el 4 de febrero del año 2018 y que fue interceptado primero en el puesto de control norte en Trelew, por parte de Gendarmería. Ante la intervención de Pala, regresó a la planta de origen identificada como “Puerto Rawson S.A.” en el Parque Industrial de Trelew. Pero pocas horas después salió nuevamente hacia el norte del país hasta ser nuevamente interceptado otra vez por Gendarmería en el puesto de Arroyo Verde. No obstante, tras una maniobra poco clara en la que intervinieron otros funcionarios de Pesca, el camión retomó la dirección hacia el norte del país, pasando varios controles hasta llegar a la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones.

Como cuestión previa al debate, defensa y fiscalía acordaron el pedido de captura al chofer del camión que deberá presentarse en el debate y no pudo ser localizado para que se haga efectivo su testimonio. El Tribunal avaló ese acuerdo.

Entre los testigos que declararon en la primera audiencia, se destacaron los de Adrián Awstin y Guillermo Meoqui, funcionarios de la Secretaria de Pesca de la provincia. El desfile de testigos continuará este martes al reanudarse la audiencia. (Fuente: MPF)