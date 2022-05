Impugnaron beneficio de probation para acusado de incendiar edificios públicos

Tras la impugnación extraordinaria presentada por la fiscal Florencia Gomez, el Superior Tribunal deberá resolver si adopta la postura fiscal o avala la decisión de la Jueza Maria Tolomei en relación al imputado Matias Schierloh y el pedido de probation.

Gómez impugnó la resolución de la jueza de garantías María Tolomei que había aceptado la aplicación de la probation y de esta manera darle la posibilidad de un eventual sobreseimiento a Matías Ezequiel Schierloh, uno de los autores de haber producido los incendios que afectaron la Legislatura del Chubut y la Casa de Gobierno en septiembre del año 2019.

La impugnación a esa decisión de la jueza Tolomei fue presentada en tiempo y forma. Gómez, fiscal de Rawson, argumentó, entre otros aspectos, que “tal como lo exige nuestra Constitución Nacional, toda sentencia debe ser fundamentada en el derecho y no en la mera voluntad de los magistrados”, a la vez que calificó a la decisión de esa jueza como “arbitraria, infundada y contraria a derecho”.

La fiscal general Gómez destacó en su postura la “gravedad” de los hechos en los que está implicado Schierloh en que los daños se efectuaron en edificios públicos arriesgando la salud de los policías que intentaron impedir la propagación de las llamas. Asimismo, indicó que “dichos daños habían afectado las estructuras de los edificios, su mobiliario y elementos que tienen un gran valor histórico, y que los mismos eran de imposible reconstrucción, como la puerta N° 2 de Casa de Gobierno. Los hechos atribuidos a los imputados involucraban el riesgo en la salud de todo el personal policial que intervino en el lugar a los efectos de proteger los bienes que se encontraban en el interior de los edificios, evitando que los manifestantes ingresaran a los mismos”.

“Consentimiento” fiscal

En su impugnación, Gómez recordó que “a partir de la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal, el delito de incendio previsto en el Art. 186° inciso 1 tiene una pena de 3 años de mínimo a 10 años de máxima.

El MPF solicito una pretensión punitiva de 5 años de prisión para Matías Schierloh y, por lo tanto, en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo.

Teniendo en cuenta ese monto, concluyó en que “corresponde la aplicación del párrafo 4to. del Art. 76 BIS del CP, que requiere que se cuente con el consentimiento fiscal respecto de su voluntad de desistir de la persecución penal (aplicación de la Probation).

Se analizaron las circunstancias del caso en particular y el Ministerio Fiscal, concluyó que la gravedad de dichas circunstancias (analizadas en audiencia) no permiten la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba, por lo que debe continuar el juicio contra Schierloh”.

Desalentar esos delitos

“La defensa del interés público, es donde reposan y se asientan, en gran parte, las oposiciones de este Ministerio Pùblico Fiscal, a la concesión de la Suspensión de Juicio a Prueba, ya que se deben extremar esfuerzos a fin de desalentar la comisión de determinadas actividades delictivas, como es provocar incendios y destrucción de edificios públicos”, indicò también Gómez en su impugnación de la que hace además reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ser necesario.

La probation

Miguel Angel Moyano, el defensor público que representa a Schierloh, consideró que la imputación formulada tendría una pena de ejecución condicional y el imputado carece de antecedentes condenatorios anteriores. Esa fue la base para pedir el sobreseimiento. La jueza Tolomei aceptó también la reparación de daños ofrecida por el acusado, consistente en la suma de $ 60.000 en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de $ 10.000 cada una, con destino a la Cooperadora del Hospital Zonal de Trelew; junto con la donación de 12 packs de leche, con destino al Hogar Comedor comunitario «Todo Vuelve» del barrio Gregorio Mayo de la ciudad de Rawson.

También le fijó 120 horas cátedras gratuitas, en la asignatura de Ciencias Sociales, como apoyo escolar para todos los alumnos que lo soliciten, a ser realizadas en la Biblioteca Asencio Abejón de Playa Unión, y realizar 100 horas de trabajo no remunerado en favor de la biblioteca de la Legislatura.

A todos esos requisitos se sumaron las reglas de conducta habituales que deberá cumplir, como fijar residencia ante la Oficina Judicial de Rawson y presentarse cada seis meses en esa dependencia, además de abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.