Fue a pescar a la Costa y sacó restos de un brazo, mientras en otro sector hallaron un torso

Un turista que pescaba en la ciudad bonaerense de Mar de Ajó sintió resistencia en su caña y al tirar de ella con ayuda de otras personas sacó del mar restos de un brazo, al tiempo que horas más tarde a unos 25 kilómetros de allí descubrieron un torso que no tendría vinculación con este caso.

De inmediato, el pescador dio aviso al 911 y al lugar llegaron efectivos de la Policía Bonaerense, quienes trataban de determinar si los restos humanos hallados eran de un hombre o de una mujer.

Según detalló el sitio costadenoticias.com, lo que está confirmado es que se trata de un brazo casi completo, desde los dedos hasta parte del hombro y la clavícula.

Sin embargo, los investigadores aún no pudieron precisar cuánto tiempo estuvo flotando en las aguas de la ciudad costera.

Otras personas que practicaban pesca deportiva en la misma zona se sorprendieron al ver el espantoso hallazgo.

Horas más tarde, hallaron un torso a la altura de Punta Médanos, ubicado a 25 kilómetros de Mar de Ajó.

Si bien se desconocen las circunstancias en las que se produjeron estos hechos, estos restos humanos no tendrían vinculación con el brazo humano encontrado.

Durante el fin de semana, integrantes de la Prefectura Naval y de la Policía Científica de la fuerza bonaerense comenzaron a trabajar en el lugar para determinar de dónde provino el cuerpo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción número 11 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo de Pablo Gamaleri.

La investigación buscará esclarecer el hecho y determinar si los distintos restos humanos pertenecen a la misma persona, si sufrió un accidente o si era alguien desaparecido. (Fuente: Ámbito)