Estrategia militante

Cuando el río suena… Según reza el dicho popular, todo rumor tiene algo de fundamento. En este caso se trata del «multitudinario» acto político que presidió este viernes Adrián Maderna en la ciudad de Trelew.

Fuentes confiables afirman que la movilización de la militancia peronista del Pueblo de Luis, trajo aparejado algunos dime y diretes entre la dirigencia política.

Según trascendió, no todos los asistentes al convite llegaron al acto político de manera espontánea como se dijo al cierre del evento. Si bien hasta el senador Carlos Linares posó para la foto con el alcalde trelewense, celebrando a la militancia de la ciudad, todo parece indicar que hubo algunos incentivos.

No solo circularon acusaciones de que se utilizaron vehículos municipales para trasladar a «los muchachos», sino que además se armó revuelo porque aparentemente un colectivo completo de «seguidores de Maderna», habrían obtenido algo a cambio por arribar al encuentro.

No se trató de divisas como uno podría imaginar, sino más cuestionable, bolsones de alimentos.

Y está claro que tratándose de la ciudad de la Patagonia con el mayor índice de pobreza, es probable que muchas familias requieran de ayuda alimentaria, pero eso no debería suponer una retribución tan impropia como ser arreado cual ganado. Más aún, ningún beneficio que salga de las arcas públicas debería tener color político.

Al parecer, aquellas prácticas que creíamos en desuso, no estarían erradicadas del todo, y probablemente se deba a que en el peronismo de Trelew siguen prevaleciendo algunos dinosaurios que apelan al asistencialismo del más burdo origen para saciar su ansias de poder.