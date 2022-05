El turismo internacional “post pandemia” aumentó más del 400% en Argentina

Luego de las estrictas restricciones enmarcadas en la pandemia, las cuales se prolongaron durante casi dos años a nivel nacional e internacional, el arribo de visitantes de otros países registró cifras récord para la Argentina.

Según el informe Estadísticas de Turismo Internacional, elaborado por el Índice de Estadística y Censos (INDEC), el pico mayor tuvo lugar en febrero de 2022 con el arribo de 84.900 visitantes extranjeros, lo que implicó un incremento interanual del 664,2%.

Asimismo, en el primer bimestre de 2022 ingresaron al país unos 207.100 turistas no residentes, marcando una suba del 493,1% en relación al mismo período de 2021. Los aeropuertos del Ezeiza y Aeroparque concentraron el 92,1% de los arribos.

Cifras récord

En cuanto a los argentinos que viajaron al exterior, de acuerdo al registro oficial, “las salidas alcanzaron un total de 172,7 mil turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 199,0%”.

En los dos primeros meses del año, “estas salidas totalizaron 318,3 mil y acumularon una suba interanual de 171,9%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 91,2% de las salidas de turistas residentes en el bimestre, con un incremento de 149,3% respecto al mismo período del año anterior”, agrega el documento.

Mayoría europea

Por otra parte, las estadísticas del turismo receptivo indican que “los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 37,4%; y Estados Unidos y Canadá, 19,6%”.

Asimismo, “se registraron 2.060,5 miles de pernoctes de turistas no residentes, lo que implicó un crecimiento de 299,6% con respecto al mismo mes del año anterior. La estadía promedio de los turistas no residentes fue 26,8 noches. La mayor estadía promedio se observó en Europa, con 35,7 noches; le siguió el bloque de países que conforman ‘Resto de América’, con 34,1 noches”.

Turismo emisivo

Los argentinos que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, según el informe del INDEC, viajaron principalmente con destino a los países que comforman el bloque “Resto de América” (29,1%); luego le siguieron Brasil (27,1%) y “Estados Unidos y Canadá” (18,9%). “Se registraron 3.674,8 mil pernoctes de turistas residentes, 122,5% más con respecto a febrero de 2021. La estadía promedio de turistas residentes fue 23,5 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, 42,5 noches; y en Chile, 24,9 noches