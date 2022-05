Después de 12 años se realizó un nuevo censo poblacional en Argentina. Por primera vez se habilitó la modalidad digital, que fue completado por 23.813.773 personas de 8.615.318 viviendas, lo que significa que la mitad de los habitantes eligió esa metodología. El presidente Alberto Fernández visitó la sede del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), luego de finalizar el operativo, y aseguró que se “pudo tomar una foto de la Argentina que nos va a permitir trabajar en el futuro”.

El mandatario, que recorrió el INDEC junto al ministro de Economía, Martín Guzmán y al titular del organismo, Marco Lavagna, se interiorizó de la conclusión del operativo estadístico y la carga de datos realizada desde el Centro de Monitoreo montado en el edificio de la institución, en la ciudad de Buenos Aires.

“Trabajar en el futuro».

El presidente destacó “cómo la sociedad incorporó lo digital” y sostuvo que «el INDEC pudo tomar una foto de la Argentina que nos va a permitir trabajar en el futuro».

El jefe de Estado se mostró feliz por el resultado y agradeció “a todos los argentinos y a todas las argentinas que abrieron sus puertas y gracias a todos los que lo hicieron digitalmente, que nos permitieron adelantar mucho el trabajo”.

Finalmente, resaltó la tarea “de cada encuestador y cada encuestadora que hoy dedicaron su día a ver dónde estábamos, cómo estábamos, quiénes éramos, qué nos pasaba”.

“Ha sido un éxito”

Guzmán, en tanto, indicó que «este censo digital pone a la Argentina la vanguardia en la región”, y remarcó que «cuando diseñamos políticas públicas necesitamos datos precisos”.

«Este censo es un paso adelante para el país, ha sido un éxito”, finalizó el titular de la cartera económica.

Carga de datos

Marco Lavagna detalló los resultados parciales y remarcó el desempeño de provincias como La Pampa y Tierra del Fuego que tuvieron una rápida carga al sistema nacional. “El censo te da un nuevo marco de muestreo, que nos va a facilitar las encuestas a partir de ahora”, explicó sobre la importancia del mismo.

“La utilización del censo digital representó un cambio de paradigma para Latinoamérica, que tiene una sociedad reticente a la digitalización”, destacó el titular del INDEC, quien también reveló que estudios previos en la región habían mostrado una baja adhesión digital.

Semana una recuperar datos

El director del Indec, Marco Lavagna, anunció el cierre del operativo del Censo Nacional 2022, al que calificó como «muy normal», y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes.

«Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar», agregó el funcionario al ser consultado por las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada del Censo nacional 2022.

«Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender», explicó.

Lavagna catalogó a la jornada como «un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes».

«Estamos muy contentos, sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar. Sé que puede pasar y estamos viendo cuáles son los mecanismos en la semana que tenemos en la que atenderemos los casos de viviendas que quedaron sin censar», explicó.

Luego aclaró que aunque no hayan recibido la visita de un censista, de «los que hicieron el censo digital, los datos los tenemos. Los tomamos como un dato de censo válido y los vamos a estar utilizando».

Postergado por pandemia

Por otra parte, el operativo de censo digital, primera vez que se realizó en el país, que fue completado desde el 16 de marzo por 23.813.773 personas de 8.615.318 viviendas, lo que significa que la mitad de los habitantes eligió esa metodología.

El último censo llevado a cabo en Argentina tuvo lugar el 27 de octubre de 2010, el cual reportó 40.117.096 habitantes mientras que el que estaba previsto para 2020 debió postergarse dos años a causa de la pandemia por covid-19.