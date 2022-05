El Ejército apeló el fallo que obliga a ceder tierras a grupos mapuches en Bariloche

El Ejército Argentino, por decisión del Ministro de Defensa, Jorge Taiana, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispone la entrega de la titularidad de 180 hectáreas a una comunidad mapuche.

El recurso extraordinario para elevar a la Corte el caso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, cuyos jueces habían rechazado la apelación de primera instancia por considerarla “extemporánea”.

La institución castrense, en su defensa, aseguró que la presentación anterior se realizó “en su debido momento”, aunque la misma fue rechazada por la Cámara de Apelaciones “por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.

Es que los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, integrantes de esa Cámara, objetaron el recurso aduciendo que había sido mal otorgado por la jueza Domínguez por haberse presentado cuando los plazos procesales habían expirado. En su fallo optaron por no inmiscuirse en el planteo de fondo que realizó la comunidad Millalonco Ranquehue y la sentencia de la magistrada, que ordenó otorgar en un plazo de 60 días el título de las tierras a las familias originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Estrategias procesales

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró que Taiana “instruyó a todas las áreas jurídicas correspondientes a su cargo y al Ejército Argentino para que interpongan todas las defensas y estrategias procesales con el fin de preservar los bienes afectados a la Escuela Militar de Montaña con asiento en Bariloche”. Y cuestiona la decisión que adoptaron los jueces Lozano y Gallego y confía en la intervención de la Corte para tratar el asunto.

El documento menciona que “la causa iniciada en 2012 derivó en un amparo a favor de la comunidad originaria donde fueron intimados varios organismos públicos: el INAI, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y DDHH quedando a cargo del INAI la representación del Estado nacional en virtud de la temática”.

Aclara que en ese proceso no fue convocado el Ejército Argentino, que ejerce la custodia del predio. “Es por eso que viendo afectados en la práctica los derechos que el Ejército debía conservar bajo su responsabilidad; el ministro de Defensa, Jorge Taiana, instruyó al Ejército Argentino a que presente la apelación ante la jueza que otorgó el amparo, siendo esta la única institución estatal en presentar una apelación”.

Dedica varios párrafos a defender el rol de la defensa durante la primera apelación, intentando desacreditar las voces críticas que surgieron luego del rechazo de la Cámara. El ex senador nacional y actual auditor general de la Nación, Miguel Pichetto, fue uno de los que cuestionó ese desempeño al considerar una “grave y repudiable impericia por parte de abogada del Ministerio de Defensa en el caso”, debido a que “se interpuso el recurso de apelación ya vencido el plazo” legal para hacerlo.

“Entregar esas tierras implica impactar en el espacio verde más grande de Bariloche, que une el centro de la ciudad con el Cerro Catedral. La provincia de Río Negro debería presentarse ante la Corte Suprema para plantear la nulidad de este fallo”, sostuvo el dirigente de Juntos por el Cambio a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, antecesor de Taiana durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Eduardo Duhalde, consideró que las actuales autoridades de la cartera actuaron con “negligencia” en este caso, por lo que reclamó “sanciones” para los funcionarios responsables del revés judicial.

Fundamentos

Entre los argumentos del Recurso Extraordinario, el Ejército planteó una “evidente arbitrariedad” por no darle lugar a su derecho a defensa, cuando debe garantizar el resguardo, la integridad y disponibilidad del inmueble en litigio. “Máxime teniendo en cuenta que en dicha zona se forma y perfecciona a las Tropas de Montaña que tiene asignadas responsabilidades de Defensa Nacional no solo en Bariloche sino en toda la Cordillera de los Andes y participan en las tareas de rescate a lo largo y a lo ancho de la zona de media y alta montaña”, añadió.

En el escrito presenta distintos fundamentos para intentar revertir la sentencia de Domínguez y confía en que la “falta de convocatoria en el juicio del organismo” dará lugar a que la Cámara de Apelaciones eleve el Recurso Extraordinario y que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

Como primera lectura del recurso presentado por el Ejército, el abogado de la comunidad Millalonco Ranquehue, Matías Schraer, aseguró que “es el resultado de la presión” mediática y política que adquirió el tema y las acusaciones sobre el desempeño oficial al momento de apelar el fallo. No obstante, sin profundizar en su análisis sobre la presentación, confió en que la sentencia de Domínguez quedará firme.

En tanto, tras la decisión de la jueza Domínguez fue subida una petición al sitio Change.org en rechazo a la sesión de tierras al grupo mapuche. En poco tiempo las adhesiones superaron las 70 mil.