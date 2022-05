“El Depo” ya está en Buenos Aires para visitar a All Boys

Este viernes, por la 16° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn protagonizará uno de los juegos que abrirá la programación.

De esta forma, “El Depo” ya se encuentra en Buenos Aires, para jugar desde las 21 horas ante All Boys. Dirigirá Julio Barraza.

Madryn quiere seguir en la buena senda ante “El Albo”

Tras su victoria ante Chaco For Ever por la 15° programación, el Deportivo Madryn trabajó esta semana para preparar el duelo que mañana viernes, desde las 21 horas, sostendrá ante All Boys por la 16° Fecha del certamen.

De cara a este encuentro, a jugar en casa del “Albo” del barrio de Floresta, el plantel del “Depo” arribó este jueves en horas del mediodía a Buenos Aires, donde concentra para afrontar de le mejor manera este cotejo importante en el camino del equipo en esta divisional.

El árbitro del partido, será Julio Barraza; que a la vez será asistido por el Asistente 1 Maximiliano Castelli, la Asistente 2 será Gisela Trucco y el Cuarto Árbitro será Eduardo Gutiérrez.

“El Aurinegro”, llega a este partido con triunfo ante Chaco For Ever, por 2 a 0, con goles de Marinucci y Zúñiga, tres puntos que le permitieron a los madrynenses ubicarse en el 10° escalón de la tabla de posiciones con 23 unidades, estando en zona de Reducido.

Por su parte, su rival, empato en su cotejo por la 15° Fecha ante Deportivo Morón, ubicándose 5° en la tabla, con 25 unidades.

Este juego All Boys – Deportivo Madryn, serpa el segundo cotejo de la jornada de viernes, ya que abrirá la programación el partido que desde las 19:10 horas jugarán Atlanta y Deportivo Maipú.

Vale destacar que tras el duelo por la Primera Nacional para el Deportivo Madryn, el nuevo objetivo será el partido por Copa Argentina, que jugará el martes 24 desde las 15 horas ante Huracán de Parque Patricios en cancha de Newell’s.

FÚTBOL- PRIMERA NACIONAL 2022

FECHA 16- PROGRAMACIÓN

Viernes 20 de Mayo

19.10 Atlanta – Dep. Maipú (TyC Sports)

Árbitro: Nahuel Viñas.

21.00 All Boys – Dep. Madryn

Árbitro: Julio Barraza.

Asistente 1: Maximiliano Castelli.

Asistente 2: Gisela Trucco.

Cuarto Árbitro: Eduardo Gutiérrez.

21.10 Belgrano – Flandria (TyC Sports)

Árbitro: Pablo Dovalo.

Sábado 21 de Mayo

15.10 Brown de Adrogué – Instituto (TyC Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

15.30 Defensores de Belgrano – Agropecuario (DirecTV Sports)

Árbitro: Carlos Córdoba.

15.30 Villa Dálmine – Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Franco Acita.

16.00 San Martín de San Juan – Nueva Chicago

Árbitro: Andrés Gariano.

19.10 Estudiantes – Quilmes (TyC Sports)

Árbitro: Yamil Possi.

21.00 Santamarina – Independiente Rivadavia

Árbitro: Adrián Franklin.

Domingo 22 de Mayo

14.00 San Telmo – Alvarado

Árbitro: Sebastián Martínez.

15.00 Brown de Puerto Madryn – Mitre

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistente 1: Pascual Fernández.

Asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

16.00 Gimnasia de Mendoza – Estudiantes de Río Cuarto

Árbitro: Mario Ejarque.

16.00 Atlético de Rafaela – Ferro

Árbitro: Ramiro López.

17.00 Chacarita – Sacachispas

Árbitro: Jorge Broggi.

19.00 Güemes – Deportivo Morón

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

21.30 San Martín de Tucumán – Tristán Suárez (TyC Sports)

Árbitro: Lucas Comesaña.

Lunes 23 de Mayo

15.35 Deportivo Riestra – Temperley (TyC Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

.

21.10 Chaco For Ever – Almagro (TyC Sports)

Árbitro: Pablo Giménez.

LIBRE: Almirante Brown (Isidro Casanova).