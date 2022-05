“El Depo” visita a San Telmo

Esta tarde, desde las 15:30 horas y por la 14° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn visitará al Club San Telmo.

El árbitro del partido será Franco Acita. El DT del “Aurinegro” realizará variantes en el once inicial con respecto al equipo que derrotó el pasado sábado a Chaco For Ever.

Tarde de futbol “Aurinegro”

El Estadio “Dr. Osvaldo Baletto” del Club San Telmo será escenario esta tarde desde las 15:30 horas del encuentro por la 14° Fecha del Torneo de Primera Nacional al Club Deportivo Madryn.

El árbitro del encuentro, será Franco Acita, quien a la vez será secundado por Lucas Ripolli y Leonardo Frega como jueces asistentes, mas German Bermúdez como Cuarto árbitro.

Para este partido, el DT del “Aurinegro” Ricardo Pancaldo realizará una variante con respecto al presentado el pasado sábado en la victoria ante Chaco For Ever: Julio Zúñiga, ingresará en lugar de Francisco Molina, que no fue parte de la delegación.

De esta forma, Madryn alistará con Marcelo Ojeda en el arco; la línea de cuatro defensores conformada por Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Mauricio Mansilla y Lucas Pruzzo. En el mediocampo estarán Nicolas Sánchez, Federico Recalde, Gonzalo Cozzoni y Zúñiga; siendo los delanteros Leonardo Marinucci y Rodrigo Castillo.

“El Depo”, se ubica en el 7° escalón de la tabla de posiciones, contando con 20 unidades; mientras que su rival, el conjunto “Cambombero” se ubica en el 28° puesto, con 12 puntos.

FÚTBOL – PRIMERA NACIONAL

FECHA 14 – PROGRAMACIÓN

Viernes

San Telmo – Dep. Madryn

Árbitro: Franco Acita

Atlanta – Almagro

Árbitro: Sebastián Martínez

21:10hs

Sábado 7

Riestra – Gimnasia (J)

Árbitro: Rodrigo Rivero

15:30hs s

Def. De Belgrano – Sacachispas

Árbitro: José Carreras

15:30hs

San Martín (Sj) – Alvarado

Árbitro: Nicolás Ramírez

16:00hs

Estudiantes (Ba) – Nueva Chicago

Árbitro: Mario Ejarque

18:15hs

Atlético Rafael – Quilmes

Árbitro: Jorge Broggi

19:00hs

Tristán Suárez – Agropecuario Argentino

Árbitro: Ramiro López

19:00hs

Belgrano – Alte. Brown

Árbitro: Lucas Comesaña

19:05hs

Domingo

Brown (Adrogué) – Mitre (Se)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

11:00hs

Guillermo Brown – Independiente Mendoza

Árbitro: Carlos Córdoba

15:00hs

Gimnasia (Mendoza) – Dep. Morón

Árbitro: Adrián Franklin

16:00hs

Chaco For Ever – Estudiantes (Rc)

Árbitro: Nahuel Viñas

16:00hs

Chacarita – Ferrocarrril Oeste

Árbitro: Andrés Gariano

18:35hs

Güemes (Se) – Flandria

Árbitro: Nelson Bejas

19:00hs

Lunes

All Boys – Temperley

Árbitro: Diego Ceballos

19:10hs

Santamarina – Deportivo Maipú

Árbitro: Diego Ceballos

20:30hs

San Martín (T) – Instituto

Árbitro: Pablo Dóvalo

21:10hs