“El Depo” perdió en su visita a San Telmo

Por la 14° Fecha de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn cayó esta tarde ante el Club San Telmo, por 2 a 1.

Desde lo futbolístico, no fue una mala perfomance para los “Aurinegros”, sino todo lo contrario, ya que crearon situaciones para empatar pero no tuvieron la efectividad necesaria. El próximo fin de semana, recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Traspié del “Depo” que no mereció perder

En un cotejo disputado esta tarde en Buenos Aires, en condición de visitante y por la 14° fecha del Torneo de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn perdió por 2 a 1 ante su par del Club San Telmo.

En un partido de trámite parejo en los primeros minutos, en el que los dirigidos por Ricardo Pancaldo tuvieron algunas llegadas para abrir el marcador, la efectividad estuvo del lado del anfitrión, ya que cuando el reloj marcaba 10 minutos, Mariano Graneros puso el 1-0 parcial para “el Candombero”.

El traspié no aminoró el fútbol del “Depo”, que buscó hacerse del balón y llegar con peligro al área rival con lo que pudieran proponer sus delanteros Rodrigo Castillo y Leonardo Marinucci.

Al regresar del entretiempo, Madryn no cedió en su postura y acompañado por variantes, como con el ingreso de Sebastián Jeldres, sumando un jugador de importancia en el ataque, se propuso ir por el empate.

No lo encontró como si lo pudo hacer el conjunto anfitrión, ya que a los 28 minutos, Ramiro Luna puso el 2-0 para San Telmo que, basados en su efectividad, estaba logrando tres puntos.

Sobre el final del partido, y en clara muestra de la personalidad “Aurinegra”, de buscar hasta el final, concretó el descuento, cuando tras la cesión de José Michelena, fue Mauro Peinipil el que llegó al área y definió para el 1-2.

Fue derrota para “el Depo” al que, si bien le queda el sabor amargo por la caída, el lado positivo fue su perfomance futbolística y su ímpetu de buscar ante la adversidad.

Pese a este resultado, Deportivo Madryn se sostiene en el 7° puesto de la tabla de posiciones con 20 unidades, aunque resta jugarse durante esta tarde y el resto del fin de semana, mas encuentros correspondientes a la 14° Fecha del Torneo.

El próximo fin de semana, precisamente el sábado 14. “El Aurinegro” será local en el Estadio Abel Sastre de su par de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la 15° programación.