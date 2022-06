“El Aurinegro” busca extender su gran momento ante Güemes

Tras el empate ante All Boys la fecha anterior y la clasificación ante Huracán por Copa Argentina, el Deportivo Madryn buscará continuar con su presente el alza esta tarde, cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero.

El partido por la 17° programación de la Primera Nacional, tendrá lugar en el Estadio “Abel Sastre” desde las 15 horas y con el arbitraje de Nelson Sosa.

“El Depo” va por otro festejo en casa

Con el pleno objetivo de continuar en la buena senda como local, este tarde de domingo, el Deportivo Madryn recibirá a su par de Güemes de Santiago del Estero, en uno de los cotejos correspondientes a la 17° Fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Ricardo Pancaldo transita por un gran momento no solo futbolístico sino también anímico, alentados por el buen empate conseguido la semana atrás ante All Boys como visitante más la clasificación hacia la próxima instancia de la Copa Argentina frente a Huracán obtenida el ultimo martes.

El duelo de esta tarde ante “El Gaucho” santiagueño, será desde las 15 horas, en el Estadio “Abel Sastre” y contando con el arbitraje de Nelson Sosa, que será asistido por Alejandro Schneller y Malvina Schiel, siendo el Cuarto arbitro Bruno Bocca.

Para este partido, el DT del “Aurinegro” confiaría en el once inicial con Yair Bonnin en el arco, la defensa conformada por Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Mauricio Mansilla y Lucas Pruzzo. En el mediocampo se ubicarían Rodrigo Migone, Marcos Pérez, Federico Recalde y Nicolas Sánchez, siendo los atacantes Leonardo Marinucci y Rodrigo Castillo.

Mientras Madryn se ubica en el 12° escalón de la tabla de posiciones, con 24 unidades en su haber, Güemes es uno de los ubicados en los últimos puestos, antepenúltimos, con 23 puntos.