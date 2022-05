Economista advierte que «ningún gobierno se ha hecho cargo de mejorar el poder adquisitivo»

El economista Alberto Bressan se refirió a la caída de un 0,7% en la actividad económica para el mes de marzo con respecto a febrero, como así también a la desaceleración del crecimiento durante los últimos doce meses.

En diálogo con División Noticias, planteó que «no está tan mal el número en función de la realidad que percibimos en la cotidianeidad» y sostuvo que «hay que tener en cuenta que había mucho movimiento de crecimiento de la economía sobre la base del 2020, que fue uno de los peores años».

Consecuentemente, planteó Bressan, «el crecimiento del 2021 está muy dado por la comparación con el año anterior, entonces ahora, con el 2022 y una época de bastantes crisis en la industria y la producción de bienes, además de importaciones detenidas, empieza a reflejar números que dan cuenta de que la economía no se mueve».

«El problema es que la cifra decayó respecto de febrero, y si bien el número está desestacionalizado, febrero no es un mes donde los países, y mucho menos el nuestro, tengan la máxima producción. Y marzo, que es el verdadero ‘lunes’ del año, nos trae la sorpresa de que no se pone en marcha. Lamentablemente, tuvimos años en que las estadísticas no reflejaban la realidad y esta sí lo hace, viene a percibirse lo que todos vemos: que hay menos actividad económica», apuntó el especialista.

«Es mucho más duro que haya caído la actividad económica de marzo a febrero, y el principal deterioro que ha tenido la Argentina es el salario real, o sea la capacidad que tenemos los ciudadanos de adquirir bienes, que se ha deteriorado desde hace una década, con lo cual podemos echar culpas a gobiernos de distintos partidos políticos pero nadie se ha hecho cargo de resolver eso. Y un proceso de 10 años así, alguna vez se termina descontrolando o provocando un esfuerzo en la gente para comprar bienes, que es lo que vemos día a día. Es realmente preocupante, sumado a este contexto de problema monetario donde el Estado sigue autofinanciándose con la emisión», concluyó Bressan.