Domínguez: «Algunas prácticas en el Concejo lamentablemente se repiten seguido»

La edil de Juntos por el Cambio en Puerto Madryn, María Eugenia Domínguez, se refirió a la aprobación, por mayoría del Concejo Deliberante, del incremento en la Tasa de Bomberos y explicó los motivos por los cuales no acompañó la iniciativa.

En tal sentido, advirtió que «suele suceder últimamente que los proyectos directamente se presentan en el recinto sin que podamos leerlos antes y terminan aprobándose por mayoría», a la vez que criticó que «en este caso, al igual que con los servicios públicos, se propone una fórmula polinómica y con aumentos automáticos, cuando es el Concejo el que debe legislar y aprobar los incrementos».

En diálogo con AzM Radio, Domínguez expuso que «hay algunas cosas que con muy mala intención se expresan de manera errónea», en relación a críticas recibidas por parte de la concejala por no haber acompañado el proyecto. En el mismo sentido, explicó que «por un lado, hay prácticas del Concejo Deliberante que lamentablemente se están repitiendo muy seguido: concretamente, hablar de un proyecto o decir que se va a presentar y después directamente llevarlo a votación en el recinto sin haber presentado el texto final del proyecto de Ordenanza en ningún momento, que es lo que pasó con el de Bomberos».

Asimismo, Domínguez sostuvo que «se da Despacho positivo a una idea de proyecto que se expresa en una Comisión, pero en la misma no se termina tratando el proyecto final; esto fue lo que pasó en este caso y también lo mismo ocurrió con los aumentos de Servicoop, donde se mandó el proyecto final por WhatsApp cinco minutos antes de la Sesión» y señaló que «son acciones poco serias, ya lo he expresado en otras oportunidades, y nunca voy a votar algo que no se pueda analizar ya que ese es mi trabajo».

«Por otro lado», continuó Domínguez, «en ese proyecto (de aumento de la Tasa de Bomberos) se incluye una fórmula polinómica que le permite a Bomberos hacer aumentos automáticos cada dos meses según determinados índices, y no estoy de acuerdo con delegar facultades que son del Concejo Deliberante, de lo contrario este último termina siendo una institución que no está cumpliendo sus funciones».

«Nosotros tenemos la facultad y el deber de regular tarifas de servicios públicos, y esta nueva idea que se les ha ocurrido es dejar que cada institución regule automáticamente, mientras que algunos concejales dicen que ‘no es automático porque requiere una autorización del Ejecutivo’ o bien que ‘el Ejecutivo se puede oponer’, pero nunca se ha opuesto a los aumentos trimestrales de Servicoop que se hicieron el año pasado, y tampoco es facultad del Ejecutivo regular tarifas, sino del Deliberante».

«Algo que expresé en la Hora de Preferencia es que sí estaba de acuerdo en dar el aumento del 40% que Bomberos había solicitado inicialmente, pero que verdaderamente quitarnos facultades en una Ordenanza que todos estábamos de acuerdo en aprobar hasta parecería malicioso, y por supuesto que no lo podía votar de ninguna forma. Hay que respetar el trabajo del Concejo Deliberante y el de las instituciones», concluyó la edil.