Descubren 250 sarcófagos y 150 estatuas del siglo V antes de Cristo cerca de El Cairo

Egipto informó este lunes acerca del descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce ubicadas en la necrópolis de Saqqara, a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, que datan del siglo V antes de Cristo.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio dijo que los hallazgos fueron realizados a unos 15 kilómetros de las pirámides de la meseta de Guiza, clasificadas como patrimonio mundial de la Unesco. El sitio es conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Djeser, consignó la agencia AFP.

Este monumento, construido 2.700 años antes de Cristo , es considerado uno de los más antiguos del mundo y fue ideado por el arquitecto y médico Imhotep.

Entre las 150 estatuas descubiertas en el lugar figura una de Imhotep, quien fue inventor de la construcción en piedra tallada y «revolucionó la arquitectura» en el mundo antiguo, dijo Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

