Cuidado con los baches

El plan de bacheo de la ciudad de Trelew está bajo la lupa de los concejales de la oposición. Al parecer ya estaría redactado un pedido de informes al Ejecutivo Municipal, sobre los gastos del denominado «Plan de Bacheo Rápido», que se ha llevado adelante en esa ciudad.

Según trascendió, concejales de la oposición analizaban los números del programa de reparación de calles, y habrían detectado ciertas inconsistencias. Particularmente habría llamado la atención de los ediles que el número de insumos adquiridos, no se correspondería con el número de entregados, y tampoco con lo abonado.

Para evitar suspicacias y despejar sospechas sobre la gestión municipal, los concejales estarían requiriendo información fidedigna a la Secretaría de Obras Públicas.

Ya en tren de pedir informes, habría expresado un concejal muy crítico de la gestión de Adrián Maderna, porque no observar con detenimiento recientes contratos con prestadores de servicios al Municipio.

Todo parece indicar que mayo será un mes en el que el Ejecutivo de Trelew, se la pasará rindiendo cuentas ante el Concejo Deliberante; lo que tendría ocupado a más de un funcionario haciendo los deberes para que cuadren los números, y no aparezca ningún bache.