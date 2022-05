Contrabando de langostinos: para el defensor hay contradicciones “horrorosas” en la investigación

Para el defensor de Martín Pala, imputado por el transporte ilegal de langostinos hacia el norte del país, existen “contradicciones horrorosas” en la investigación que realizó el sistema penal y consideró que en el juicio “quedará demostrado que mi cliente no tuvo ninguna responsabilidad” en el caso. Se trata del defensor particular Juan Lagos, que asiste a quien en el año 2018 era Director de Pesca de la provincia y que se encuentra involucrado en el traslado ilegal de casi 15 toneladas de langostinos que, tras superar dos controles en el sur, fue finamente interceptada en Oberá, provincia de Misiones.

Lagos dijo que el imputado Pala “era un escollo para el negocio espurio e ilegítimo que se estaba desarrollando. Por eso, interrumpió sus vacaciones, hizo el acta de secuestro y se volvió para seguir con las vacaciones”.

Para Lagos “hay otras responsabilidades que no se probaron” para agregar –entre otros conceptos- que “cuando el camión salió por segunda vez estaba a cargo de (Guillermo) Meoqui y no de Pala. Allí es donde se posibilita el paso hacia el norte”, indicó.

Las apreciaciones Lagos las hizo en el alegato de apertura en el juicio oral y público que se lleva adelante en contra de Pala, imputado por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsificación de documentos agravado por su carácter de funcionario público”.

Durante la audiencia de apertura de investigación e inicio del proceso en su contra, el imputado Pala habló. Fue ante el juez de garantías Sergio Pineda el 9 de diciembre del año 2019. Su exposición fue muy detallada y extensa. Dio detalles de su intervención en el procedimiento, que iniciaba sus vacaciones junto a su familia en viaje hacia la cordillera chubutense, que fue interrumpido y tuvo que regresar por el secuestro del camión y que tuvo que intervenir en función de sus obligaciones laborales.

Se refirió también a los llamados y gestiones en torno a la situación del camión con langostinos que realizaron el propio Adrián Awstin (Secretario de Pesca de la provincia) y Guillermo Meoqui, que secundaba y reemplazaba a Pala en las tareas de fiscalización.

Dijo además que “en el año 2015 se secuestraron 0 gramos de langostinos transportados ilegalmente. Yo me incorporé en fiscalización en diciembre del año 2016 y entre ese momento y todo el 2017, se secuestraron 50 toneladas de langostinos transportados de manera irregular. Al ser separado en mis funciones por esta investigación en mi contra, se secuestran apenas 2 toneladas por año”.

El debate continuó en la mañana de este martes con declaraciones de gendarmes, inspector de pesca, profesionales del Senasa y armadores de barcos.