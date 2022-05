Contrabando de langostinos: incorporaron un video como nueva prueba

El tribunal del juicio por el traslado ilegal de langostinos admitió en medio del debate la incorporación, como prueba, de un video aportado por el defensor del imputado Martín Pala. Se trata del abogado defensor Juan Lagos, que según indicó, el video le llegó “de manera anónima” durante el feriado del último miércoles.

Tras deliberar los jueces Karina Breckle, Sergio Orlando y César Zaratiegui, por unanimidad hicieron lugar al pedido del abogado defensor Lagos, no obstante, la oposición del fiscal general Fernando Rivarola. El video fue obtenido por el imputado de manera subrepticia. Su contenido está relacionado con una conversación mantenida con un chofer de la Secretaría de Pesca de la provincia.

En la audiencia de este viernes, algunos testigos de los intereses del abogado defensor, dieron cuenta del contenido de ese video. Hasta el momento son solo dichos de testigos que vieron los videos y ahora el Tribunal tendrá que cotejar esos dichos, con los registros que allí se encuentran, independientemente de otras valoraciones que realizará.

El jueves pasado, antes de seguir con los testigos programados, el abogado Lagos sorprendió con el pedido de incorporación del video como prueba. Dijo que “ayer –por el día 25 de mayo feriado nacional- recibimos de manera anónima un pendrive. Se había perdido en el allanamiento que realizaron en el domicilio de Pala. Por eso lo queremos incorporar como prueba”, dijo, alegando aspectos vinculados con el legítimo derecho a la defensa e invocando legislación internacional. Agregó que “en el expediente ya se sabía de este video, se perdió y por eso no lo habíamos ofertado como prueba”, afirmó.

Para el fiscal general Rivarola el video “no es una prueba extraordinaria. Me opongo por razones exclusivamente legales y procesales. Incorporarlo sería como volver al principio del proceso”, expresó en alusión a la importancia de la “audiencia preliminar” en donde las partes –entre otros aspectos- deben señalar con claridad las pruebas a ser tenidas en cuenta en el posterior debate en juicio oral y público. “Desconozco los motivos por los cuales no se ofreció como prueba en el momento que correspondía. Desconozco también su contenido, como fue obtenida la grabación, quien la realizó, la fecha en que se hizo, si fue editado o modificado. Todos estos aspectos deben ser controlados para determinar si la prueba es válida”, dijo Rivarola al expresar su oposición. “Además, se habla de dos videos y ahora parece que son cuatro”, manifestó este viernes tras conocerse la decisión del Tribunal.

Y agregó algo más sobre los dichos de Lagos: “La forma en que ahora apareció el video, no tiene mucha lógica. No entiendo cómo se perdió y por qué aparece ahora”.

El debate se interrumpió. Ahora Rivarola tiene un plazo de diez días para analizar si desde el punto de vista técnico el video –o los videos- tienen verosimilitud como prueba o si fue alterado.