Continúan las tareas de logística operativa y seguridad para Argentina – Chile

El titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se reunió junto a referentes de áreas municipales de Seguridad, Control Urbano, Tránsito y fuerzas de seguridad en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde se desarrollará este miércoles 25 de mayo el amistoso internacional Sub-17 entre las selecciones de fútbol de Argentina y Chile.

Se hizo especial hincapié en los accesos sin banderas ni camisetas de clubes locales, como así también pirotecnia cero. En tanto, de cara al cotejo, la Selección Argentina se entrena en el Predio de AFA en Ezeiza, definiendo la delegación de jugadores que serán parte del cotejo.

Comodoro se prepara para recibir un amistoso de Selección

Se ultiman detalles de cara a lo que será el amistoso internacional Sub-17 entre las selecciones de fútbol de Argentina y Chile, el cual se llevará a cabo este miércoles 25 de mayo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 a las 15:00 horas.

Por ello, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, participó de una reunión ahora en el escenario de juego, junto a Ricardo Gaitán (secretario de Control Urbano y Operativo) y referentes de las áreas municipales de Tránsito, Secretaría de Seguridad y Policía del Chubut.

Se hizo especial hincapié en accesos tanto para las delegaciones, como para el público que asistirá con entrada libre y gratuita, recalcando que no se permiten camisetas ni banderas de clubes locales, únicamente albicelestes, y tampoco banderas de gran tamaño para no entorpecer la visual y el disfrute del encuentro.

Además, se destacó que se realizarán chequeos, para cumplir con la ordenanza municipal de pirotecnia cero. El estadio estará abierto al público desde las 13:00.

«La idea es trabajar todos de manera articulada, la Policía y Municipalidad en los diferentes eventos, para que esto sea una fiesta y salga de la mejor manera posible. Los accesos estarán abiertos a las 13:00, pero el operativo comenzará a las 11:00 con un gran despliegue tanto policial como de la gente de Tránsito. Los estacionamientos serán sobre la calle Calvo y Petrolero San Lorenzo. No se podrá circular en cercanías del estadio por calle Fray Luis Beltrán», comentó el comisario inspector Andrés García, jefe de operaciones de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, expresó: «Hoy ultimamos detalles respecto a los carros de comida, ingresos de delegaciones y el público, vallados”, aseguró, sumando que “trabajando fuerte para difundir que no se permitirá banderas de ningún tipo salvo de Argentina, no habrá banderas grandes que se puedan colgar de forma previa. La gente no podrá venir con camisetas ni banderas de clubes locales, pirotecnia cero por una ordenanza municipal. Habrá chequeos para controlar que la gente se predisponga de esta manera”, destacó Martínez.

Por su parte, Ricardo Gaitán, secretario de Control Urbano y Operativo, señaló: «Para Comodoro es un evento de mucha jerarquía internacional, la política del Municipio apunta a esto, nos ha pedido el intendente seguir fortaleciendo este tipo de eventos en la ciudad, así que es una gran responsabilidad en el armado de todo el operativo de seguridad».

“Recomendaciones: no venir con camisetas ni banderas de clubes, simplemente la bandera Argentina. En cuanto a la pirotecnia vamos a hacer un fuerte hincapié junto a la gente de Policía. Tenemos que entender que hay una ordenanza de pirotecnia cero y tenemos que hacerla cumplir”, indicó Gaitán, destacando que “como es entrada libre y gratuita creemos que vendrá gran cantidad de público, y para aquel que no pueda ingresar, habrá pantallas exteriores para que puedan ver el partido”.

Se entrena la Sub17

El Seleccionado Nacional Sub 17 practicó esta tarde con sus 20 convocados, en la jornada previa al viaje a Comodoro Rivadavia, donde Argentina disputará un compromiso internacional ante su par de Chile.

Entonces, antes del cotejo que reunirá a ambos equipos en el Estadio Municipal de la ciudad chubutense, el equipo comandado en esta ocasión por Diego Placente, debido a que durante estas semanas Pablo Aimar estará abocado a sus tareas en la Selección Mayor, inició su semana con ejercicios de técnica individual y comunicación, para aceitar el funcionamiento del colectivo.