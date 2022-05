Concina: Madryn «cuenta con 1.000 hectáreas estatales para crecer ordenadamente»

La concejala del Frente de Todos, Alejandra Concina, habló sobre la demanda habitacional en Puerto Madryn y uno de los aspectos del escenario actual, que son los intentos de usurpación de terrenos.

En diálogo con El Diario, sostuvo que «nadie se levanta a la mañana diciendo ‘tengo ganas de ir a usurpar’, esto tiene que ver con que pasó por un montón de instancias donde no hubo respuesta por parte del Estado» y agregó que «debería haber un Estado que planifica, tiene tierras, desarrolla los servicios y va priorizando, sumado a una estadística y un listado de personas inscriptas en distintos organismos como el IPV y el propio Municipio, además de un censo de cuáles son las necesidades, que es como el punto de partida».

«Para resolver un problema, hay que saber primero cuál es su envergadura, no es lo mismo necesitar 5.000 viviendas que 2.000 o mil; el tamaño del problema determinará las acciones para resolverlo. Pero eso no pasa, no se sabe qué cantidad de gente está anotada en el IPV y hace cuántos años, no hay listados oficiales o una metodología estadística casi de ningún tema, y de este tampoco», apuntó la edil, puntualizando que «como Estado, tenemos un montón de posibilidades ya que otras ciudades no tienen la misma suerte de tener tierras».

Sobre esto último, precisó que «en Madryn, sacando toda la parte de industria, la parte residencial más desarrollada abarca unas 2.200 hectáreas hoy, contando Solana de la Patagonia y Quintas ‘El Mirador’, y tenemos aproximadamente 1.000 hectáreas estatales entre las municipales, provinciales y nacionales, y algunas de las nacionales que recientemente se transfirieron al Municipio, como las tierras de la Armada» y advirtió que «si tenemos 2.000 hectáreas, usando 1.000 podemos planificar el crecimiento de los próximos 50 años de Madryn».

«Sacando una cuenta muy rápida, unos 50.000 habitantes más entrarían en esa zona», apuntó la edil, recalcando que «para ello debe haber una planificación pero una que no segregue: acá no se trata de hacer ‘barrios de pobres’, ‘barrios de clase media’ y ‘barrios de alta gama’, sino de hacer un ‘mix’ y generar calidad urbana, porque la situación de la ubicación en la ciudad también determina qué oportunidades se tiene como ciudadano y cuáles no; no es lo mismo vivir cerca de donde están las escuelas, el comercio y el trabajo, en la interacción de los distintos sectores tiene mucho que ver con la ubicación».

«Tenemos mil hectáreas en una ubicación inmejorable para poder crecer de una manera mixta y planificadamente, porque no se trata de entregar terrenos a mansalva sin servicios y ‘arreglate como puedas’, sino de establecer prioridades y trabajar articuladamente con los sectores público y privado», sentenció Concina, añadiendo que «necesitamos que el privado invierta en algo donde esté claro hacia dónde va, algo que no pasa en Madryn hace muchísimos años; contamos con una potencialidad muy buena para crecer ordenadamente, dar respuesta y evitar las usurpaciones que suceden cuando se llega a una situación extrema, más en el contexto actual donde los alquileres y los servicios aumentan».

«El costo fijo para un alquiler y el pago de servicios hoy es muy alto, la gente no puede pagarlos y toma estas decisiones pero no porque tenga ganas. Nadie tiene ganas de hacer esas tomas. También, por supuesto, hay utilización política y ni hablar de cuando llegan las elecciones, donde se reparten lotes como caramelos y se termina repartiendo problemas y no soluciones, ya que vivir en una situación indigna, sin agua, luz y gas y muriéndose de frío no es la manera en la que una ciudad debe crecer: hay que evitar esas situaciones pero todos sabemos lo que pasa», manifestó la concejala del Frente de Todos.

«La desesperación hace que la gente tome este tipo de medidas que, por supuesto, nadie acompaña, pero entendemos por qué lo hace», concluyó Concina.