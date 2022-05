Comodoro: condenaron a 15 años al policía acusado de asesinar a Brian Gómez

En los tribunales de Comodoro Rivadavia, los jueces penales Mónica García, Mariel Suárez y Jorge Odorisio dio a conocer su veredicto de pena en relación al homicidio de Brian Gómez, condenado al imputado empleado policial Ángel Hernández por mayoría a la pena de 15 años de prisión, al haber sido anteriormente declarado por mayoría autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Luego de deliberar en el voto en minoría de Mónica García analizó cuestiones objetivas y subjetivas, como las circunstancias agravantes y atenuantes del caso. Entendiendo que hay muchas cuestiones planteadas por la fiscal y la querella son doble valoración. Votando en minoría por la pena de 8 años de prisión.

El voto en mayoría de Odorisio y Suárez se refirió a la naturaleza de la acción y a los medios empleados, el uso del bastón y la intensidad del golpe realizado, sin que eso signifique doble valoración. La víctima no pudo percibir dicho ataque sorpresivo, estando de espalda a su agresor. La extensión del daño causado a familiares de la víctima Brian Gómez. Las condiciones personales del autor, con declaraciones de compañeros de servicio, su foja de servicio, más de 30 años, fue considerado como agravante ya que debió motivarse en la norma. Es un hecho de violencia policial. Considerando que la calidad y el motivo para la situación delictiva, también la consideraron como circunstancia agravante ya que terminó con la vida de una persona. No hay ningún presupuesto para perforar el mínimo, como postuló la defensa. Como único atenuante, se consideró la falta de antecedentes penales del encartado. Se debe aplicar la pena de 15 años de prisión de efectivo cumplimiento por mayoría.

El tribunal de debate fue conformado por los jueces Mónica García, Jorge Odorisio y Mariel Suárez; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general y Eve Ponce, procuradora de fiscalía; en tanto que la querella fue ejercida por Lucía Pettinari y Luciana Risso, defensora Jefa y adjunta de la Defensa Pública respectivamente. Por su parte la defensa de Hernández fue ejercida por Daniel Fuentes, defensor particular del mismo y la madre de la víctima fue acompañada por profesionales del SAVD.