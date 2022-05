¿Cómo llegaron fósiles marinos a los Alpes?

La ciencia busca respuestas a cómo llegaron los fósiles de gigantescos reptiles marinos extintos en un lugar insólito como las alturas de los Alpes suizos.

Los fósiles pertenecen a tres ictiosaurios, y pueden haber sido algunos de los animales más grandes que jamás hayan vivido en la Tierra, según un nuevo estudio. Las antiguas criaturas podían alcanzar las 80 toneladas y los 20 metros de longitud, rivalizando con los cachalotes modernos.

Estos «lagartos pez» aparecieron por primera vez en el océano hace unos 250 millones de años, con un aspecto similar al de los delfines, con cuerpos alargados y cabezas pequeñas. Surgieron después de que la extinción masiva del Pérmico acabara con más del 95% de las especies marinas. Pero hace 200 millones de años, los ictiosaurios gigantes se extinguieron y solo sobrevivieron los más pequeños y parecidos a los delfines hasta hace 90 millones de años.

¿Cómo acabaron los restos de enormes criaturas marinas, incluyendo una más larga que un Boliche, a una altura de 2.800 metros? Hace unos 200 millones de años, esas capas de roca eran el suelo de una amplia laguna.

«Creemos que los grandes ictiosaurios seguían a los bancos de peces en la laguna. Los fósiles también pueden proceder de animales extraviados que murieron allí», afirma en un comunicado Heinz Furrer, coautor del estudio y conservador jubilado del Instituto y Museo Paleontológico de la Universidad de Zurich.

Pero el plegamiento de los Alpes, que comenzó hace 95 millones de años cuando la placa tectónica africana empezó a empujar contra la placa tectónica europea, creó montones de capas de roca hace unos 30 o 40 millones de años. Los fósiles fueron «deformados tectónicamente», aplastados por los movimientos de la placa tectónica que los empujaron a una formación rocosa en la cima de una montaña.

«Hay que ser una especie de cabra montesa para acceder a los lechos correspondientes», dijo el autor principal del estudio, P. Martin Sander, profesor de Paleontología de Vertebrados en la Universidad de Bonn, Alemania, en un comunicado. «Tienen la problemática propiedad de no aparecer por debajo de unos 2.438,4 metros, muy por encima del límite de la vegetación».

Aunque estas criaturas dominaron en su día los mares, los fósiles son escasos, generando un gran misterio para los paleontólogos. Pero los restos de estos ictiosaurios arrojan nueva luz sobre estas enigmáticas criaturas extintas.

Un enorme diente

Los fósiles pertenecían a tres ictiosaurios diferentes. Uno de ellos medía unos 20 metros de largo, mientras que los otros medían 15 metros. Pero el hallazgo más emocionante asociado a estos fósiles es el diente de ictiosaurio más grande jamás encontrado.

«Es enorme para los estándares de los ictiosaurios: su raíz tenía 60 milímetros de diámetro, el mayor espécimen conservado en un cráneo completo hasta la fecha era de 20 milímetros y procedía de un ictiosaurio que medía casi 18 metros», dijo Sander.

Los científicos saben que los ictiosaurios más pequeños tenían dientes, pero la mayoría de los gigantes carecían de ellos y se suponía que se alimentaban de cefalópodos, como el calamar, mediante la succión.

Los ictiosaurios gigantes con dientes eran probablemente similares a los cachalotes y las orcas actuales, que utilizaban sus dientes para capturar presas como los calamares gigantes.

Pero el diente presenta un desafío porque estaba roto en la corona. Aunque los investigadores saben que se trata de un diente de ictiosaurio por sus características únicas, como el plegamiento de la dentina en la raíz del diente, no pueden estar seguros de que el tamaño del diente refleje el tamaño del animal.

«Es difícil decir si el diente es de un ictiosaurio grande con dientes gigantes o de un ictiosaurio gigante con dientes de tamaño medio», dijo Sander.

Esto se debe a que, según los investigadores, ser gigante y ser un depredador (con dientes) no se alinean, por lo que la ballena azul, que pesa 150 toneladas y puede alcanzar 30 metros de largo, no tiene ningún diente. En cambio, filtra pequeñas criaturas del agua.

Mientras tanto, los cachalotes, que pesan 50 toneladas y alcanzan los 20 metros de longitud, son cazadores.

«Por lo tanto, los depredadores marinos probablemente no pueden ser mucho más grandes que un cachalote», dijo Sander.

Gigantes en las montañas

Los fósiles se descubrieron por primera vez durante un mapeo geológico de los Alpes entre 1976 y 1990. Furrer formó parte del equipo original que recuperó los fósiles de las rocas, conocidas como la Formación Kössen, y recuerda haber tenido los fósiles en la mano cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Zúrich.

Con el tiempo, los fósiles cayeron en el olvido.

«Sin embargo, recientemente han aparecido más restos de ictiosaurios gigantes», dijo Furrer. «Así que nos pareció que merecía la pena volver a analizar también los hallazgos suizos con más detalle».

Se han encontrado fósiles de ictiosaurios en todo el mundo, pero los restos de especies gigantes se han concentrado en Norteamérica. El hallazgo de estos especímenes en la Suiza actual amplía su alcance.

Pruebas anteriores sugieren que algunos de ellos podían alcanzar el tamaño de las ballenas azules, el animal más grande del mundo.

«En Nevada, vemos los inicios de verdaderos gigantes, y en los Alpes el final», dijo Sander. «Solo los delfines de tamaño medio-grande y con formas parecidas a las orcas sobrevivieron hasta el [Periodo] Jurásico», hace entre 145 y 201 millones de años.

Sander se pregunta si hay más «criaturas marinas gigantes escondidas bajo los glaciares». Pero estos fósiles ayudan a llenar un vacío de conocimiento sobre los lagartos marinos gigantes.

«Supone una gran vergüenza para la paleontología que sepamos tan poco sobre estos ictiosaurios gigantes a pesar del extraordinario tamaño de sus fósiles», dijo Sander. «Esperamos estar a la altura de este reto y encontrar pronto nuevos y mejores fósiles».