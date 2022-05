Comienzan los Cuartos de Final del Nacional Oro Sur

Esta tarde, comenzaron a jugarse en la ciudad de Esquel, las instancias de Cuartos de Final del Torneo Nacional Oro Sur de Futsal Femenino.

Escenario de los cuatro cotejos, será el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”, donde se darán más que interesantes cotejos, entre los que se destaca el protagonizado por Deportivo Suela Caramelo de Puerto Madryn, que jugará ante las anfitrionas de Lala Gym.

Cuatro destacados partidos soñando las Semis

El Torneo Nacional oro Sur de Futsal Femenino, es evento es organizado por la Asociación Futsal Esquel (AFE), cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón-Futsal (CAFS) y el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel a través de la Secretaria de Deportes y Recreación.

Esta tarde, comenzaron a jugarse las instancias de Cuartos de Final de este interesante certamen, los cuales tienen lugar en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”. Vale destacar que a esta fase, llegaron los primeros y segundos de las distintas zonas, los encuentros comenzarán a partir de las 17 horas.

En estos momentos,JM Futsal (Comodoro Rivadavia) se medía ante UJEMVI (Mendoza), en tanto que desde las 18:30 horas, se dará un, en la previa, vibrante duelo entre Suela Caramelo de Puerto Madryn ante las durísimas Lala Gym de Esquel.

Posteriormente, jugarán a las 20 horas, los equipos de Casaca FC (Caleta Olivia) frente a Juventus Futsal (Rawson) y cerrarán los Cuartos, a las 21:30, Universitario (Caleta Olivia) ante Del Campo (Esquel).

Vale destacar que JM FUTSAL vs UJEMVI jugarán ante el ganador del Suela Caramelo Vs Lala Gym y Universitario Vs Del Campo irán contra el ganador de Casaca FC Vs Juventus.

UTSAL FEMENINO – TORNEO NACIONAL ORO SUR

EN ESQUEL

CUARTOS DE FINAL- PROGRAMA DE HOY JUEVES

17 horas

JM Futsal (Comodoro Rivadavia) – UJEMVI (Mendoza)

18,30 horas

Suela Caramelo (Puerto Madryn) – Lala Gym (Esquel)

20 horas

Casaca FC (Caleta Olivia) – Juventus Futsal (Rawson)

21,30 horas

Universitario (Caleta Olivia) – Del Campo (Esquel)