Cierre del Abierto de Menores con ganadores

Durante tres jornadas, se disputó el Torneo Regional Abierto de Tenis para categorías Menores, que en Sub10 tuvo lugar en el Trelew Tenis Club y de Sub12 a Sub18, en el Puerto Madryn Tenis Club.

Más de 40 jugadoras y jugadores de Chubut y de la región, dijeron presente en la cita del tenis formativo, jugando en modalidad Singles y Dobles.

El tenis menor tuvo su Torneo

Una interesante cartelera de partidos desarrollaron durante el fin de semana, en tres jornadas, los jugadoras y jugadoras participantes del Torneo Regional Abierto de Tenis para categorías Menores, que desde Sub10 a Sub18 tuvo lugar en Puerto Madryn y en Trelew.

El certamen, bajo la organización de la ASOTENECH, lo tuvo al PMTC recibiendo a las divisionales desde Sub12 en adelante y la Sub10 se jugó de manera completa en el TTC.

En cuanto a resultados, en Sub 14 Varones, el ganador fue Agustino Pfister por un marcador de 7/5 076 10/5 ante Estanislao Lassaga; mientras que en Damas Sub 12 la pequeña trelewense Guadalupe Marina se impuso a Ernestina Castro 6/1 6/1.

En tanto, en Sub 12 Varones, el primer puesto fue para Joaquín Vulcano, quien superó por 6/3 6/1 a Tomas Aguirre.

En Sub10 Damas, el primer escalón fue para la pequeña madrynense Agustina Díaz Fantilli, en tanto que el segundo lugar fue para su tocaya de Trelew, Agustina Viglione.

En Damas dobles Sub10, fueron ganadoras las jovencitas Agustina Viglione del TTC y Agustina Díaz Fantilli del PMTC, luego de vencer a Delfina Pavón del TTC y Lourdes Arbat de Lago Puelo.

En Sub10 Varones, el primer lugar fue para Emiliano Molero Bravo del TTC y el segundo lugar le correspondió a Bautista Sufritti también del club trelewense.