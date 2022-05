Chile venció a la Argentina en el amistoso en Comodoro Rivadavia

El amistoso internacional de las Selecciones Sub 17 de Argentina y Chile generaron que las tribunas del Estadio Municipal estuvieron colmadas por las familias comodorenses. “Es una alegría enorme que Comodoro pueda disfrutar de estos espectáculos deportivos”, subrayó el intendente Juan Pablo Luque.

Las tribunas del Estadio Municipal volvieron a estar colmadas por las familias. Comodoro vibró al ritmo del amistoso internacional entre las Selecciones Sub 17 de Argentina y Chile. El encuentro se disputó en Kilómetro 3 y contó con entrada libre y gratuita por disposición del intendente Juan Pablo Luque.

El día donde se conmemora el 212° aniversario de la Revolución de Mayo permitió que la ciudad pueda replicar la experiencia que se vivió hace 27 años cuando jugadores como Pablo Aymar, César La Paglia, Sebastián Martino y Sixto Peralta hicieron rodar la pelota en el césped del Estadio Municipal. El exjugador y actual gerente deportivo de la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) fue uno de los artífices para realizar este nuevo encuentro.

En este marco, el jefe comunal destacó la posibilidad de que Comodoro pueda revivir aquella jornada marcada por el deporte y la cultura. “Es muy lindo que este tipo de espectáculos se puedan disfrutar en la ciudad porque lo que buscamos es que los chicos encuentren sus espejos en quienes serán las figuras del fútbol argentino el día de mañana”, consideró.

Continuando en esta línea, Luque manifestó que poder ver el Estadio Municipal repleto de familias es sinónimo que la tarea fue cumplida con éxito. “Uno siente que el objetivo fue cumplido porque este partido fue pensado para que la familia pueda venir a la cancha y pueda ver un partido de primera categoría con dos selecciones como la de Argentina y Chile, que son reconocidas en el mundo. A mí me da mucha alegría ver a muchas familias en el estadio”, aseguró.

El intendente también afirmó que se trabaja para que Comodoro sea sede de la Copa Argentina. “Es una alternativa que estamos manejando. Nosotros tenemos que trabajar en ir mejorando el estadio. Ahora hemos mejorado los lockers y demás cosas para que el vestuario esté mejor y mucho más lindo. El campo de juego está bárbaro y lo han dicho los mismos jugadores. Tenemos que mejorar la infraestructura de tribunas que nos permita tener un estadio más grande con más comodidades y mayor cantidad de gente. Vamos a tratar de traer la Copa Argentina, no está definido, pero vamos a lograrlo”, afirmó Luque.