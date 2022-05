Brown sumó como visitante

Este sábado en la tarde, Guillermo Brown igualó sin abrir el marcador ante Sacachispas, en el encuentro correspondiente a la 17° fecha de la Primera Nacional.

“La Banda” cumplió una aceptable actuación, sumando un punto fuera de casa lo cual siempre es importante en esta divisional. Ahora, el plantel de Andrés Yllana regresa a la ciudad portuaria, descansará y luego comenzará su preparación para la Fecha 18 que tendrá como anfitrión de Instituto.

Lo importante es sumar

Sin abrir el marcador, empató este sábado el conjunto de Guillermo Brown, en el cotejo que por la 17° Fecha de la Primera Nacional sostuvo frente a Sacachispas, en el barrio de Villa Soldati.

Para este partido, el DT brownianos Andrés Yllana, propuso algunas variantes, alguna por cuestiones físicas y otras de carácter táctico, en búsqueda de un funcionamiento que les permita quedarse con el triunfo. Ciampichetti y Juan Ignacio Rodríguez, fueron iniciales, por ejemplo.

En un partido de trámite parejo, Brown fue mejor en su perfomance, pero no le alcanzó para quebrar el marcador. De todos modos, el empate no deja de ser positivo, ya que en esta divisional es valorable sumar en condición de visitante.

De esta forma, “la Banda” termina mejor un fin de semana que inicio complicado, tras los problemas dados en su trasponte, el traslado vía aérea de urgencia que debió afrontar el plantel para poder llegar a tiempo a Buenos Aires para disputar el juego ante “El Lila”.

Con este empate, Brown sale de Zona de reducido, ubicándose ahora en el puesto 14 de la tabla de posiciones con 24 unidades; aunque resta por jugarse buena parte de la programación N°17.

El próximo fin de semana por la Fecha 18, los brownianos serán anfitriones de Instituto de Córdoba en el Estadio Raúl Conti, a jugarse el domingo 5 de junio a las 15 horas.