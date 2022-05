Brandoni ofendido con De Niro: mal clima en las grabaciones

Luis Brandoni estaría sumamente ofendido con su par norteamericano, la estrella Robert de Niro, y tiene sus razones. Parece ser que el visitante, quien hace un papel en la serie «Nada», le cuesta levantarse por la mañana -las grabaciones comienzan a las 6 am- y manda a un doble. Esto sacó de sus casillas al actor argentino, quien hizo saber su malestar.

Según el programa Los socios del espectáculo, de Canal 13, ya hay una suerte de «guerra declarada» entre ambos actores, que iniciaron las grabaciones esta misma semana.

Brandoni demostró su enojo con la producción por la impuntualidad del estadounidense, que según indican manda a su doble para no entorpecer los tiempos de grabación.

“Llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no está, manda a su doble”, se difundió sobre el malestar del artista, involucrado con el espacio político Juntos por el Cambio.

Ajenos a esto, se registra un verdadero fanatismo del público con el aclamado actor de El Padrino II, Taxi Driver, entre otros, de parte de quienes siguen su itinerario de cada día y lo persiguen por distintos puntos de la Capital Federal.

“Hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, pero está enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen. Y parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, graficaron en ese programa.

Durante la primera jornada de filmación, que duró 12 horas y se llevó adelante en una casona del barrio de Congreso, el ambiente fue relajado.

Sin aires de divismos, el ganador del Oscar por Toro salvaje no pidió nada especial para su estadía, y en sus ratos libres entre toma y toma, intenta aprender a hablar el español.

Este martes, el segundo día de rodaje se trasladó a una parrilla en el barrio de Once, en Pasteur y Rivadavia.

De Niro se encuentra hospedado en el Four Seasons, acompañado por su nueva novia, la profesora de artes marciales Tiffany Chen. Ambos arribaron al país el sábado, aunque en distintos vuelos. También se hospeda con ellos la pequeña Helen Grace, de 11 años, fruto de la relación del actor con Grace Hightower.