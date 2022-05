Argentina y Chile Sub17 jugarán el 25 de mayo en Comodoro

Como hace 27 años, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia organizará un nuevo partido amistoso internacional con las dos selecciones de Fútbol masculino Sub 17.

Será el 25 de mayo en el Estadio Municipal y con entrada libre y gratuita. Esta semana, fue presentando de manera oficial en conferencia de prensa liderado por autoridades municipales y el Gerente de la CAI, gestor del encuentro, Sixto “Mumo” Peralta.

Todo listo para recibir a las Sub17

Comodoro se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte con el amistoso internacional de las Selecciones Sub 17 Argentina y Chile, en un cotejo a jugarse a partir de las gestiones del equipo de trabajo municipal y el exjugador de la Selección Nacional y actual gerente deportivo de la CAI (Comisión de Actividades Infantiles), Sixto Peralta.

La fecha elegida para el partido será el 25 de mayo en el Estadio Municipal y, por decisión del intendente Juan Pablo Luque, contará con entrada libre y gratuita.

El amistoso internacional replicará la experiencia que se vivió hace 27 años cuando jugadores como Pablo Aimar, César La Paglia y Sebastián Martino hacían rodar la pelota en el césped del Estadio Municipal.

En esa ocasión, el combinado nacional goleó por cinco a uno al equipo trasandino. La fiesta fue completa cuando Sixto Peralta, ícono del deporte comodorense, anotó el último gol del encuentro. Ahora, Comodoro se prepara para revivir aquella jornada marcada por el deporte y la cultura.

En el anuncio del partido estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el vicepresidente del Ente, Eduardo Carrasco; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el presidente de la Liga de Barrios, Maximiliano Coñocar; el presidente de la Unión de Rugby Austral e integrante del directorio del Ente Comodoro Deportes, Daniel Albarracín; funcionarios municipales y concejales.

El deporte como una marca

En este marco, el viceintendente aseveró que el deporte es una marca para Comodoro Rivadavia. «En el país se habla de lo que genera la política deportiva en esta ciudad y esto no es magia: se vino construyendo por decisión política y con la decisión de la participación de todos los actores del deporte en esta ciudad», aseguró.

Continuando en esta línea, Macharashvili ponderó el ejemplo de Peralta para gestionar y lograr eventos como el amistoso internacional del 25 de mayo. «Fue y es un deportista de nivel mundial y salió de Comodoro. Hoy, la ciudad, tiene muchos deportistas que están transitando el país gracias a que hay un desarrollo deportivo de una dirigencia que trabaja sin descansar», subrayó.

Por su parte, Martínez destacó el rol de Sixto «Mumo» Peralta para organizar el evento y valoró la capacidad de los dirigentes deportivos locales. «Creo que en primera instancia esto lo hemos logrado entre todos, pero el ‘Mumo’ generó todas las acciones. Con toda la historia que tiene hizo que cuando se tuviera que abrir una puerta rápido, se abriera rápido. La gente de Chile dijo que sí. La Selección Argentina dijo que sí. Esas cosas son importantes y tenemos que empezar a ver toda la capacidad de los dirigentes deportivos porque cuando se animan a soñar, pueden lograr muchas cosas», destacó.

«Tener hoy dirigentes y deportistas como el Mumo, nos permite hacer muchas cosas. Él vino con una propuesta, la escuchamos y le dijimos inmediatamente que sí. Hay una gestión municipal que ha apostado al deporte y lo seguiremos haciendo porque es el futuro de la sociedad», agregó.

Por su parte, el actual gerente deportivo de la CAI, manifestó su alegría por volver a ser parte de un partido que genera tantas expectativas en la ciudad. «Yo creo que fue el partido que me generó más emoción en toda mi carrera por lo que significó ponerme la camiseta de la selección. Recién arrancaba y estaba la familia, los amigos y toda la gente de Comodoro», aseguró.

Peralta sostuvo que la idea del partido comenzó a pensarse en un viaje a Buenos Aires. «Se me ocurrió la idea de traer un partido a la ciudad y cuando llegué a Comodoro, lo primero que hice fue ir a verlo a Hernán Martínez y, enseguida, tuve el apoyo para poder empezar a gestionarlo. Empezamos a gestionarlo con el apoyo de la Municipalidad y de la Liga de Fútbol de Comodoro», detalló.

«Llegamos a buen puerto y es algo muy lindo poder presentarlo. Para todos los que nos gusta el deporte, es algo único. Estoy muy agradecido por la ayuda y esperamos que sea un lindo espectáculo para todos», subrayó.