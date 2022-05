Arcioni participó del 85° Aniversario del Parque Nacional Los Alerces

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó del izamiento del Pabellón Nacional en el marco del 85° Aniversario del Parque Nacional Los Alerces y supervisó la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 71 que está llevando adelante la Administración de Vialidad Provincial (APV), desde la Portada Norte hacia la de Villa Futalaufquen, buscando potenciar el circuito turístico de la región. En la oportunidad, el mandatario se reunió con integrantes de las cámaras de Comercio y Turismo de Esquel y Trevelin.

Agradecimientos

En la oportunidad el gobernador señaló: “Es un día muy importante para todos, me imagino en ustedes el sentimiento por esta jornada, por ejercer esa vocación de preservar y conservar la naturaleza. Es algo que siempre se repite, que para cuidar y preservar, primero hay que conocer algo tan maravilloso como lo es este Parque maravilloso, que nos deslumbra a todos. Quiero felicitar a todos ustedes por el trabajo impecable que están realizando en cabeza del intendente Colomb, por trabajar en conjunto con los municipios, con la Provincia, poder ir articulando”.

Arcioni remarcó que “esto es algo que mucha gente, en política, habrán escuchado la búsqueda de los consensos, el trabajo en conjunto, y muchas veces no se concreta. Pero acá no se siente. Puedo asegurar que hay un compromiso muy fuerte de los municipios, de la Provincia y Nación para poder llegar con respuestas a todos lados y poder gestionar los recursos y el bienestar de ustedes, para poder hacer los trabajos que vienen realizando”.

“Agradecer a Gendarmería y a todos por los 85 años compartidos con otros Parques, con todos los Parques Nacionales. Hoy, sinceramente vinimos a acompañar el izamiento de la Bandera, recorrer esta ruta maravillosa y los kilómetros que se están haciendo, y decir -además- que ya estamos gestionando otros 20 km de asfalto, por ir ayudando a su bienestar, que se pueda disfrutar de este Parque con seguridad y tranquilidad, y con el resguardo de todos los trabajadores que están acá haciendo lo imposible todos los días”, destacó Arcioni.

Aniversario

Al hacer uso de la palabra, Colomb dijo que “en esta jornada junto con la conmemoración de la creación del Parque Nacional Los Alerces, conmemoramos también la creación de los Parques Nacionales Lanín, Los Glaciares, Perito Moreno, y Lago Puelo, un 11 de mayo de 1937”, y agregó que “es un orgullo poder estar festejando este día, con la presencia del Gobernador, intendentes, con todo el equipo de guardaparques, Gendarmería Nacional, con el ISE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), con todos los trabajadores de Parques Nacionales, con la Escuela n°25, que siempre nos está acompañando”.

“Creo que estamos comenzando una articulación firme, en un trabajo mancomunado, que venimos realizando y queremos continuar. Esta es un área protegida, de naturaleza, y tenemos que copiar esta interacción de la naturaleza; es decir, interactuando entre nosotros, entre las distintas instituciones, y distintos estamentos, para lograr un bienestar, el desarrollo y la evolución de nuestras comunidades. De esta forma, vamos a seguir trabajando y avanzando. Agradezco su presencia a todos en este acto, y el acompañamiento que tenemos, y el que tengo de manera personal, el agradecimiento a los trabajadores del Parque en este poco más de año al frente de la gestión. Sigamos trabajando en la articulación, para el desarrollo de nuestras comunidades”, completó.

Ruta 71

El gobernador junto a los funcionarios supervisaron la obra de la Ruta N°71, allí dialogó con el ingeniero encargado de la obra, Federico Espil, y los trabajadores que llevan adelante la misma.

Espil indicó que “estamos próximos a la conclusión de una obra muy importante en el Parque Los Alerces y lo que se está terminando es el primer tramo de obra que son unos 12 kilómetros de carpeta asfáltica y unas ampliaciones también que son bastante importante para el Parque. Los estacionamientos van a permitir ordenar bastante el tránsito y ayudará a que los turistas tengan lugar más cómodo para estacionar y que sea menos peligroso, porque puntualmente en estos lugares siempre era caótico”.

“Ya se está terminando la obra, en pocos días se termina la carpeta y solo quedan detalles constructivos, pero lo que es carpeta asfáltica, que lo más lo más importante de la obra, es inminente su finalización y se prevé hacer otros tramos, ya que hay varios proyectos”, completó el ingeniero.

Reunión con las Cámaras de Comercio y Turismo

Luego del acto, Arcioni se reunió con integrantes de las Cámaras de Comercio de Esquel y Trevelin. Al término del encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Sergio Bubas indicó que “fue una reunión muy positiva, se dio junto con el tema de la pavimentación de la ruta del Parque Nacional Los Alerces. A este fin se organizó este lunch junto con el Ente Mixto, con la Cámara de Comercio de Trevelin, porque entendemos desde nuestra Cámara que tenemos que estar todos juntos para impulsar el turismo comarcal”.

Asimismo, consideró que “la obra de pavimentación fue un logro exclusivo de mi compañero Jorge Castillo -después de 40 años en la Cámara- Han pasado muchas gestiones por su mano y este es un logro personal. También, pedimos más kilómetros de asfalto y el señor Gobernador ya se comprometió en gestionar. Y creo que no tomamos conciencia, dimensión, de lo que va significar este proyecto para la conexión turística que vamos a tener. Es muy positivo para todo empresariado comarcal”.