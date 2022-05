Arcioni licitó la pavimentación del acceso a El Doradillo

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este martes la apertura de licitación para ejecutar obras básicas, estructura granular y pavimento flexible en la Ruta Provincial Nº 42, en el acceso a la Playa El Doradillo. Los trabajos, que demandarán una inversión superior a los 634 millones de pesos, atravesarán el Parque Industrial de Puerto Madryn y permitirán potenciar uno de los principales puntos turísticos de la zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

“Obras que trascienden la gestión”

Tras la apertura de sobres, el mandatario consideró que esta obra “es muy importante para toda la provincia, en especial para Puerto Madryn, pero lo más importante es que tenemos en claro el rumbo que queremos tomar, ese rumbo que seguramente va a trascender la gestión”.

Arcioni afirmó que “sabemos hacia dónde queremos ir, qué queremos potenciar, qué es lo que queremos hacer, y esto muestra a las claras que buscamos potenciar el turismo, en donde estamos trabajando de forma conjunta con el intendente, Gustavo sastre, el secretario de Turismo local, con el ministro de Turismo”.

Destacó las gestiones que se llevan adelante desde los distintos sectores para potenciar la actividad, “como ha pasado con el aumento de frecuencias aéreas que permitirá recibir mayor cantidad de turistas, en donde tenemos que lograr justamente esa conectividad, en este caso terrestre, como también sería la pavimentación de la Ruta N°1”.

El Gobernador sostuvo que “de una vez por todas tenemos que proyectar la provincia que queremos, nosotros estamos abocados exclusivamente a la gestión, en ordenar la provincia, que lo logramos con mucho esfuerzo, templanza y actitud, en donde nos tocó afrontar momentos difíciles, y hoy dentro de un contexto económico y financiero nacional, que repercute absolutamente a todos, la Provincia se está poniendo de pie con un horizonte provisorio, y esto no es mágico”.

Pavimentación

Los trabajos contemplan la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 42 entre el Empalme con la Rutas Provinciales N° 1 N° 2, Sección I. La obra va desde el Empalme con la Ruta N° 1 hasta el Km 11.2, atravesando el parque Industrial de Puerto Madryn.

El pavimento proyectado tiene como pautas la máxima economía y el menor impacto ambiental. Se ejecutará un ancho de calzada limitado (6,70 metros), con banquinas reducidas (2 metros en el lado izquierdo y una ampliación a 3 metros en lado derecho para incluir bicisenda).

A fin de mantener una velocidad reducida, que minimice los atropellamientos de fauna silvestre, se construirán reductores de velocidad tipo “lomadas” en puntos estratégicos, así como bandas óptico sonoras.

En el punto de acceso al Área Natural Protegida, se ha previsto un ensanche y cantero central adecuado para casilla de control y/o barrera de control, así como acceso a casilla de informes, y zona de estacionamiento.

También incluye obras complementarias como el señalamiento horizontal y vertical, obras de arte (alcantarillas, cunetas revestidas, descarga de alcantarillas, etc.), alambrados y tranqueras de resultar necesarias, entre otras.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses y el presupuesto oficial asciende a 634.219.337,84 pesos.

Desarrollo

El mandatario repasó algunas de las obras que “estamos desarrollando en la provincia que apuntan al desarrollo y con recursos propios: en materia de puertos en Madryn, Rawson, Camarones, Caleta Córdova y Comodoro Rivadavia, o cuando hablamos de materia energética, con el interconectado entre Ruta 3 y Camarones, fundamental para el desarrollo de una localidad, en donde hay un puerto pero no cuenta con electricidad, próximamente la obra de El Coihue para la Comarca Andina, en donde se hará la licitación el 19, y también el interconectado de la zona oeste”.

En esa línea, Arcioni sostuvo que “sin energía es muy difícil progresar y sin conectividad terrestre igual. Tenemos la suerte de tener 4 aeropuertos, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, y tenemos 5 puertos. Es una provincia que tiene todo para dar, desde lo industrial, desde lo turístico, de lo metalmecánico y eso hay que acompañarlo con obras, y sin ser mezquino, hay que pensar en la provincia que tenemos y todos debemos traccionar para el mismo lugar”.

Por último, manifestó que se debe trabajar para “una provincia que pueda brindar desarrollo, ahí me van a tener al 100%, yo no marco la grieta que tan mal nos hacen. Es fácil criticar sin brindar alguna solución o alternativa, me gustaría que esas personas se sienten, traigan proyectos, colaboren, porque así todo sería mucho más fácil”, concluyó.

Obra fundamental para el sector turístico

En tanto, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo y de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Leticia Benítez, sostuvo que “para nosotros es una obra muy importante, porque El Doradillo es uno de los principales atractivos que tenemos las agencias de viajes para ofrecer, y hoy nos encontramos que no solo tenemos dificultades en los estados de los caminos por el alto tránsito que tienen, sino que los días de lluvia no podemos ir porque se corta el camino”.

Acceso a uno de los principales puntos turísticos

El objetivo principal es el mejoramiento de esta Ruta provincial, la cual posee una carga de tránsito importante, ya que no solo vincula las áreas del Parque Industrial y el centro de la ciudad, por Ruta Provincial N°1, sino que además es una importante vía para acceder a los principales puntos turísticos de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la Argentina.

Principalmente permite el ingreso y egreso de vehículos a la zona de «El Doradillo» desde la ciudad de Puerto Madryn, siendo éste el principal atractivo turístico, relacionado con el avistaje costero de la Ballena Franca Austral.

Tres ofertas

El escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume, abrió los sobres correspondientes a la Licitación Pública Nº 15/22. La empresa Rigel S.R.L. ofertó una suma de 1.252.033.286,80 pesos; Choel Construcciones S.R.L. cotizó 789.013.368,42 pesos y finalmente, LAL S.A. un monto de 851.947.754,42 pesos.