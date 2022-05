Arcioni conmemoró el 212° Aniversario de la Revolución de Mayo en Ricardo Rojas

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles el acto central por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo en la comuna rural Dr. Ricardo Rojas. Acompañado por el jefe comunal, Jorge Villegas, reivindicó a los próceres y llamó a trabajar unidos por la provincia. “Debemos ser argentinos y patriotas cada día de nuestra vida”, remarcó el mandatario.

El acto se desarrolló en la Plaza San Martín con la participación de los ministros de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, la presidenta de la AVP, Cynthia Gélvez, la gerenta general del IPVyDU, Ivana Papaianni, subsecretarios, el intendente de Río Mayo, Alejandro Avendaño, el jefe comunal de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing, el jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta, fuerzas de seguridad nacionales, invitados especiales.

Ejemplo

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional y de la Marcha de Malvinas, se procedió a la invocación religiosa con el posterior minuto de silencio en memoria de los hombres y mujeres de la revolución.

Arcioni en su discurso recordó “a estos 9 hombres integrantes de la primera Junta, conformados por distintos actores de la sociedad, entre militares, españoles, criollos, comerciantes, clérigos, esa unión, suelos y esperanzas y la unión que hoy necesitamos los argentinos es lo que logró y dio el puntapié inicial para nuestro querido país”

“Como Gobernador miro, observo lo que ocurre en el país y esa famosa grita que se habla y sigo insistiendo que no quiero esa grieta para mi provincia y mi país. Muchos recuerdan el patriotismo en estas fechas, pero hay que ser argentino y patriotas cada día de nuestras vidas. Apuesto a la unidad de la provincia, y nos ha tocado atravesar momentos muy difíciles, nunca bajamos los brazos ni nos resignamos. Siempre miramos adelante y mirando a los vecinos a los ojos, diciendo que íbamos a trabajar para revertir esa situación y lo hicimos”, remarcó el mandatario provincial.

“Por eso, estar aquí en Ricardo Rojas festejando esta fecha patria tan sentida para nosotros me llena de orgullo, sin dejar de recorrer cada una de las localidades buscando la igualdad de tener un futuro, bienestar y tranquilidad. Eso se logra con esfuerzo. Nos ha tocado momentos difíciles, no es grato tener momentos económicos financieros dificultosos pero cada día nos levantamos para trabajar y revertirlo, sobre todo en este contexto de inflación”, manifestó Arcioni.

En este sentido, el mandatario provincial instó a “todos los referentes políticos no profundizar la grieta y que nos tiendan una mano, ayuden con propuestas. Debemos hacer patria todos los días, y quienes tenemos la responsabilidad de marcar un destino, debemos trabajar por el bienestar al prójimo. Política no debe ser una mala palabra, quienes la hacemos, debemos llevarla bien alta tomando el ejemplo de esas personas que conformaron la primera Junta de Gobierno en 1810, por lo que hicieron por el país”.

Bomberos Voluntarios

En la oportunidad, el gobernador y el jefe comunal, hicieron entrega de certificados a los integrantes del flamante cuartel de Bomberos Voluntarios de Ricardo Rojas, a quienes además se les entregó elementos de trabajo.

En este sentido, Jorge Villegas expresó: “Estoy muy emocionado, gracias a todos por su presencia y esta fiesta tan hermosa que estamos viviendo. Un día histórico para la localidad, felicitaciones a nuestros Bomberos Voluntarios, y los impulso a seguir adelante, empujar a otros jóvenes que tengan ganas de sumarse a este cuartel. Realmente son un ejemplo para la localidad”.

Desfile

Luego del dispositivo Carrusel a cargo de la Banda de Música de la Policía del Chubut comenzó el colorido desfile donde participaron alumnos y abanderados de las Escuelas Nº 71 de la Aldea Beleiro y Nº 73 de la comuna Dr. Ricardo Rojas; personal del Centro de Salud, Bomberos Voluntarios, el parque automotor de la Comuna Rural, miembros del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina, Policía del Chubut. Contaron con la presencia de Agrupaciones Gauchas, y la Montada de Gendarmería Nacional Argentina.

Además, se entregó indumentaria a los trabajadores de la Comuna y presentes a pobladores, a los Cuarteles de Bomberos de Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Pirámides y Gobernador Costa, a Pan American Energy, y el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la localidad, Emanuel Villegas otorgó un presente al Gobernador Arcioni.

La celebración por la Revolución de Mayo concluyó con un almuerzo popular con los vecinos de la comuna.

El mandatario provincial junto al jefe comunal y la comitiva inauguraron cuadras de adoquines y cordones cuneta que se ejecutaron en la localidad.