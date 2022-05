Advierten que la «mala legislación tributaria» licuará los aumentos alcanzados por los gremios

El tributarista Ricardo Andrés Paolina analizó la decisión del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, de adelantar la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

En diálogo con División Noticias, planteó que «lamentablemente, en Argentina siempre nos quedamos a mitad de camino y tenemos una muy mala legislación tributaria; con estos niveles de inflación elevadísimos no podemos estar dependiendo de que un funcionario, ministro o diputado piensen y decidan proponer un proyecto de Ley para actualizar el mínimo no imponible, o bien que se haga a través de un decreto».

En el mismo sentido, Paolina expuso que «hoy, con una inflación mensual del 6% los sueldos se van degradando producto del incremento brutal que están teniendo, por ejemplo, los alimentos; entonces, en la legislación del Impuesto a las Ganancias está prevista la actualización del mínimo no imponible, pero esa legislación que se introdujo es insuficiente» y advirtió, en relación a esto último, que «se prevé la actualización una vez al año, y con estos niveles de inflación y de deterioro del salario, es algo realmente insuficiente».

«Lo hemos alertado el año pasado cuando dijimos que no hay motivo por el cual esperar un año. Los índices se conocen, ya se conoció el correspondiente a abril, por lo que tranquilamente ya se podría estar actualizando el mínimo no imponible mensual para que las retenciones de Impuesto a las Ganancias que se le practican a los trabajadores no licuen los salarios injustificadamente», apuntó el especialista.

Asimismo, Paolina sostuvo que «hay un mínimo no imponible, una escala de retención de Impuesto a las Ganancias, y entonces los gremios están acordando incrementos salariales del 50, 60 y hasta 65% que se estarán pagando acordadamente de manera bimestral o trimestral, dependiendo del sindicato, de acá hasta fin de año» y agregó que «ese incremento que se va a dar en el salario, al no actualizarse los mínimos, injustificadamente se lo estarán comiendo las retenciones al Impuesto a las Ganancias».

«Está muy mal la legislación tributaria y los legisladores deberían tomar nota de esto, no utilizarlo como un ‘premio’ o reconocimiento ‘partidario’ de que alguien se ilumine y quiera proponer la actualización de los mínimos: esto tiene que estar incorporado en la legislación de manera mensual», concluyó el tributarista.