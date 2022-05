Acuerdos y rechazo

El acercamiento de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei, sigue dando que hablar. Si bien el ala dura de Juntos por el Cambio recibió un rotundo rechazo a la posibilidad de incluir al libertario en sus filas. Macri sigue refunfuñando porque cree la mesa nacional de la coalición se ha equivocado.

Ese principio de acuerdo velado con Milei, será una de las fichas que permita definir el damero de cara a 2023.

Rodríguez Larreta se posiciona como el precandidato con mejor imagen a nivela nacional, no solo dentro de la colación, sino también fuera de ella.

En el fuero interno, el Jefe de Gobierno porteño consigue el apoyo de los radicales e incluso de Elisa Carrió, lo que va despejando las dudas hacia el próximo turno electoral.

Quien ha tomado posición es Gerardo Morales, al afirmar que no volvería a votar a Mauricio Macri en una elección presidencial.

Si bien Morales resiste que Juntos por el Cambio tenga un solo candidato y éste provenga del PRO, ya no se es tan cuestionado por los seguidores de Larreta, como sí lo es por los macristas.

Así las cosas, con el 2023 como objetivo, se van definiendo las candidaturas, y se busca fortalecer alianzas para no perecer en el intento presidencialista.