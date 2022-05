Acomodando la carga

La crisis que atraviesa el país en términos socio-económico-financieros y su correlato en la interna del Frente de Todos, obliga a todos los actores que de un modo u otro representan al oficialismo nacional a replantear estrategias y no mover el damero de momento, hasta que aclare.

Está claro que a la dirigencia política le hace falta destrezas y conocimientos para acomodar la carga, pero algunos hacen ingentes esfuerzos para que no se note.

Por caso, Juan Pablo Luque, está resuelto a mostrar el éxito de su gestión y exhibe sus «aciertos y errores» como intendente de Comodoro Rivadavia, advirtiendo que ese es el papel que le interesa representar por el momento.

Tras su gira por Francia, en la que combinó vacaciones familiares y trabajo, Luque regresó a su ciudad y contó con detalle los resultados de ese periplo.

En declaraciones a medios comodorenses e incluso cordilleranos, Luque no se ha cansado de repetir que su responsabilidad está al frente del municipio de Comodoro Rivadavia, y por el momento vería «lejano», el análisis sobre una presunta candidatura a la gobernación.

En este punto fue crítico con los que apuran sus aspiraciones de cara a 2023, al advertir que lanzados como candidatos, «digan para qué se quieren presentar», dijo en clara alusión a un plan de gobierno para Chubut.