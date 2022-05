A falta de grietas…

Puesta de moda la palabra grieta para referir a diferencias ideológicas y de método, quizá vale la expresión para poner en situación al lector sobre el más reciente malestar entre algunos vecinos del Valle Inferior del Río Chubut.

Habiéndose conocido la confirmación de la Fiesta del Capón en Dolavon y la primera Fiesta del Citron en Gaiman, resultó que ambas se realizarían el mismo fin de semana. De hecho la fecha está confirmada en ambos casos para este sábado y domingo próximo, 14 y 15 de mayo.

He aquí que los primeros en llamar la atención de las autoridades fueron los artesanos, quienes advierten sobre lo desafortunado de la cuestión. Realizar dos fiestas de carácter popular el mismo fin de semana, imposibilita a los artesanos y productores participar de ambos eventos.

También hubo vecinos que plantearon que si las fiestas se hubieran hecho en fechas diferentes, permitiría que más personas asistan a cada una de ellas.

Si bien las fiestas se realizan en dos localidades distintas y atienden a diferente temática, no dejan de ser eventos populares, y concitan la atención fundamentalmente del turismo de la zona de influencia.

Sin cuestionar el esfuerzo de cada comunidad para realizar estos eventos, quizá la próxima vez, aún si se corta la fibra óptica y no funcionan los teléfonos móviles, las autoridades locales podrían recorrer los menos de 20 kilómetros que hay entre ambas localidades y acordar fechas diferentes en beneficio de todos.