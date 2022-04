Violencia de género: incumplió acuerdos, no fue a la audiencia y lo detuvieron

La Policía de Rawson detuvo nuevamente a Patricio Santa Cruz por no haberse presentado a una audiencia que había pedido la Fiscalía de Rawson para que se le revoque la suspensión de juicio a prueba con la que había sido beneficiado para no ir a juicio oral en el marco de dos delitos que se le investigó en donde la víctima fue su ex pareja con la que además tienen un niño en común.

Por sendos hechos ocurridos en los años 2021 y 2021 enmarcados en violencia de género, Santa Cruz debió pagarle a su ex mujer 50.000 pesos, además de tener prohibición de acercarse o mantener contacto con ella por el plazo de tres años.

Sin embargo, Santa Cruz incumplió al no abonarle nunca ese dinero, además de haberle enviado mensajes a través de su teléfono celular. Por ese motivo, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo pidió una audiencia para revocar el beneficio procesal que se le había concedido. Al no concurrir a la audiencia sin mediar explicación alguna, se ordenó su captura y así fue detenido por la Policía.

Una vez en la audiencia realizada en la mañana de este jueves, a través de su defensor, Pablo Sánchez argumentó que no había podido pagarle ese dinero a su ex mujer por tener que hacer frente a otros gastos personales en medio de la crisis de la actividad pesquera del Puerto de Rawson donde se desempeña.

La jueza Karina Breckle tuvo en cuenta estos justificativos y le impuso ahora el pago de 60.000 pesos, además de la prohibición de acercamiento. Santa Cruz había reformulado ese compromiso económico mediante el pago de tres cuotas (una de 20.000 y dos de 15.000). Sin embargo, la magistrada le impuso el pago de tres cuotas consecutivas de 20.000 pesos a partir del mes de junio próximo.

A Santa Cruz se le imputan los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, dos hechos de amenazas y uno de daño en carácter de autor.