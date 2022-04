Viernes de Festival de Box «Noche de Héroes»

En la sede social del Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia, se realizó la presentación oficial de la «Noche de Héroes», festival boxístico para el viernes 8 de abril en el Municipal N°1.

En el cronograma de encuentros, se podrá ver combates amateurs como así también una nueva presentación profesional para José «El Paisa» Vargas, enfrentando a Emilio «Cata» Aibar, buscando arrancar de la mejorar manera el 2022.

El box listo para un nuevo Festival

El festival boxístico es organizado por Piñas del Sur Producciones junto a Lago Box, con el auspicio y apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Será este viernes 8 de abril por la noche en el Gimnasio Municipal N°1, denominado «Noche de Héroes», en el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas y rememorando a quienes cayeron en la gesta y rindiendo un merecido homenaje a los Veteranos.

La pelea de fondo será entre el esquelense radicado en Comodoro Rivadavia, José «El paisa» Vargas (7-2-0) ante Emilio «Cata» Aibar (4-15-0) de Catriló (La Pampa), en tanto que el semifondo será entre Florencia Lemos (Team Mellado) y Romina Medina (Trelew).

La presentación en la sede social del Centro de Veteranos de Guerra (CR) estuvo encabezada por el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes), acompañado por Juan Pérez (Pte. Centro Vet. Guerra CR), el promotor Vicente Arisnabarreta y los púgiles José Vargas, Florencia Lemos y Aylen Aguirre.

«Muchas gracias a todos los presentes. A los Veteranos, por ceder el espacio y acompañarnos en este evento. A Hernán y el estado municipal, por la colaboración que siempre nos dan para organizar estos eventos. Y a los chicos que van a participar, a los amateurs y a José Vargas que participará por primera vez en un evento de Piñas del Sur», comentó Vicente Arisnabarreta.

«Estamos entrenando duro, primera pelea del año. Veremos cómo nos va, vamos a remontar la racha del año pasado, donde tuvimos dos derrotas. La solución es solamente entrenar, seguir mejorando día a día. Hemos tenido discusiones de atleta a entrenador, pero siempre pechando para adelante. Contento con lo que se ha logrado, ya hicimos una exhibición con Maravilla, gracias a Carlos Lago y el Vasco. Fui a guantear con un profesional de 37 peleas, me vine muy contento, no estamos lejos. Hay que seguir para adelante. Gracias a Hernán, Martín, mi entrenador Víctor Maldonado, Julio Vargas, mis sponsors. A las chicas desearles mucha suerte. Comodoro muchas gracias. Hoy representamos al Gimnasio N°1 como lo hizo el Tigre Saldivia. Muchas gracias».

Por su parte Aylen Aguirre y Florencia Lemos agradecieron a los presentes y la oportunidad en este festival. «Estamos entrenando bastante duro, doble turno, con mi entrenadora Vanesa Moreno. Estamos preparadas para dar un buen show», señaló Aguirre. «Estaba peleando kickboxing, y quiero sumar probar en el boxeo. Estamos entrenando con Alejandro Mellado. Gracias a mis compañeros. Agradecida por sumar más experiencia», agregó Lemos.

BOXEO – FESTIVAL BOXÍSTICO «NOCHE DE HÉROES»

Piñas del Sur Producciones/LagoBox

Viernes 8 de abril – Municipal N°1 – En Comodoro Rivadavia

Cartelera amateur:

– Florencia Lemos (Team Mellado) vs. Romina Medina (Trelew)

– Maxi Noria (Caleta Olivia) vs. David Farfán (Team «Pantera» Carrizo)

– Nicolás Cuartara (Esc. Palazzo) vs. Mariano Silvera (CBC)

– Aylen Aguirre (Esc. Palazzo) vs. Xiomara García (Trelew)

Pelea profesional (6 rounds)

– José Vargas (Municipal N°1) vs. Emilio Aibar (Catriló – La Pampa)