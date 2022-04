Vecinos de Solana pidieron reubicar el Municerca en otro barrio

Luego de que la Municipalidad de Puerto Madryn anunciara el inicio de la obra para la construcción de un Municerca en el barrio Solana de la Patagonia, vecinos de la zona reclamaron por otras obras que habían sido comprometidas años atrás y recomendaron que el establecimiento sea ubicado en un sector donde su funcionamiento sea prioritario.

En diálogo con AzM Radio, el presidente de la Asociación Vecinal de Solana de la Patagonia, Gustavo Tassano, explicó que «sacamos un comunicado bastante enojados por la instalación de un Municerca, un centro recaudador, en un lugar donde la mayoría del barrio considera que no corresponde; en la única plaza que tenemos ya nos pusieron un cajero, con el cual estamos de acuerdo aunque podría haber sido colocado en otro lado, pero la verdad es que no es el momento de poner un Municerca ni hace tanta falta» y advirtió que «salieron a decir que nosotros lo rechazamos y eso no es cierto, lo que hicimos fue reclamarle al Estado Municipal a través de un anota, porque consideramos que esa cantidad de dinero que se usa para construir el Municerca se podría utilizar para arreglar, por ejemplo, la entrada que hace años venimos reclamando».

«Hay que sentarse a charlar, el barrio tiene que ser escuchado y no está pasando, justamente por lo que acabo de contar, y ya es tiempo de que se ocupen del barrio. Está muy bien el Municerca, nadie lo está ‘rechazando’. El riego de la plaza, por ejemplo, lo hicimos todo nosotros. Y hay obras como la del CAPS (por el Centro de Atención Primaria de la Salud) que están licitadas desde hace años, la Comisaría se licitó y anunció un montón de veces, la gente se termina enojando», expresó Tassano, aclarando que «tenemos un Municerca ‘cerca’, valga la redundancia, sobre la calle Juan B. Justo, y lo cierto es que esa plata se podría haber puesto en otra cosa».