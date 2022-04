Una mamá pide la urgente derivación de su hija a Buenos Aires

Santina es una adolescente de 15 años que se encuentra internada en Terapia Intensiva en el hospital Santa Teresita de Rawson con parálisis cerebral y su mamá pide por favor que la obra social Osecac la derive a Buenos Aires: «Ella hoy está con respirador, tengo el pedido de derivación, hemos movido cielo y tierra y no tenemos ninguna solución. Santina no es cualquier nena, ella necesita lugares de alta complejidad. Le tienen que hacer una traqueotomía y un botón gástrico, por lo que tienen que ser médicos especialistas los que la atiendan».

Santina tienen parálisis cerebral cuadripléjica y, según contó la mamá, «nosotros vinimos de Buenos Aires el 6 de abril y ella estaba bien, pero empezó a agitarse mucho y quedó internada con respirador. Santina merece lo mejor, necesito que me den respuestas. Estoy cansada de pelear con la obra social, sino es por la medicación es por la derivación y si yo la dejó acá, Santina se me muere».

Respecto a las respuestas de la obra social, la mamá contó que «me dicen que no es un tema de papeles, sino de los doctores que no quieren que la trasladen. Pero ellos mismos me hicieron la derivación».