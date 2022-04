Trelew: piden interpelar a Yauhar «por el cobro de aumentos tarifarios no aprobados»

El concejal de Trelew por Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, presentó este jueves en el Concejo Deliberante un pedido de interpelación al secretario coordinador de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad, Norberto Yauhar, con el objetivo de que dé explicaciones sobre los aumentos cobrados a los usuarios en la tarifa de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, a pesar de no haber tenido nunca autorización legislativa.

Cáceres alertó sobre la situación la semana pasada, cuando en su intervención en la sesión del Concejo Deliberante del jueves último denunció “graves irregularidades” en las tarifas que la Cooperativa Eléctrica, al advertir que la entidad cobró aumentos no aprobados por el Concejo Deliberante.

Allí, en la hora de preferencia, Cáceres responsabilizó a la gestión del intendente Adrián Maderna por no haber enviado los proyectos de actualización correspondientes a los dos trimestres que comprenden junio y noviembre del año pasado. Y dijo que la situación afecta a unos 38.000 usuarios.

Ahora, el edil radical avanzó sobre la cuestión al presentar el pedido de interpelación, con fecha 11 de mayo a las 10 de la mañana, en el recinto del Concejo.

Los temas

“Los temas sobre los que versarán la interpelación será los aumentos tarifarios aplicados por la Cooperativa Eléctrica sin autorización normativa, las causas de su implementación por parte de la concesionaria; los efectos sobre los derechos de los usuarios de los servicios, las consecuencias sobre la sustentabilidad de los mismos; análisis del Ejecutivo sobre las responsabilidades; y plan de acción para la solución de las cuestiones legales”, resumió Cáceres en el pedido de interpelación presentado este jueves, bajo el número de expediente 29.810.

El disparador de la situación observada por Cáceres es el pedido de actualización tarifaria que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió al Concejo Deliberante el 19 de abril pasado.

A partir de ello, el concejal dijo que si bien “el nuevo incremento tarifario cuya aprobación se plantea está calculado sobre un cuadro tarifario cuya base es noviembre de 2021”, el último expediente ingresado al Concejo para actualizar las tarifas de la Cooperativa data del 23 de agosto de 2021.

“El período de actualización del proyecto de ordenanza remitido por el DEM comprendía los meses de marzo, abril y mayo de 2021”, explicó Cáceres, quien indicó no obstante que ese expediente “fue remitido a la Comisión de Hacienda, y nunca tuvo despacho de aprobación”, con lo cual sigue sin ser tratado hasta la actualidad.

Sin embargo, “la concesionaria de los servicios públicos ha procedido a aplicar los aumentos correspondientes a tres trimestres, comprendidos entre marzo y noviembre de 2021”.

“Estos aumentos fueron requeridos por la Cooperativa mediante notas, pero nunca aprobados por norma alguna”, añadió el edil.

Responsabilidades

En este contexto, Cáceres dijo en el pedido de interpelación al secretario coordinador que existe, por un lado, “la imposibilidad de asumir por parte del Concejo el tratamiento de un nuevo incremento de costos, ya que ha sido calculado tomando como base un cuadro tarifario que nunca fue aprobado, como es el de noviembre de 2021”.

Y, por otro, mencionó “la responsabilidad que cabe a la Municipalidad de Trelew y también a la entidad concesionaria, frente a los 38.000 vecinos y usuarios de la ciudad a quienes se les han facturado y cobrado los servicios concesionados con incrementos que no han sido establecidos por ordenanzas municipales”.

“Los graves antecedentes, de los que surge la vulneración de derechos de los usuarios, justifican ampliamente una convocatoria al DEM, en este caso en la persona del secretario coordinador de Gabinete y Gobierno, a fin de que brinde un amplio informe al Concejo Deliberante sobre la problemática de referencia”, dijo Cáceres.

Y cerró: “No puede existir duda alguna que la responsabilidad desde el punto de vista político, administrativo y legal por todo lo acontecido es del Departamento Ejecutivo, quien tendrá a su cargo prever las herramientas necesarias para evitar mayores perjuicios y solucionar el conflicto”.