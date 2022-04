Taccetta propone bajar impuestos a propietarios para aumentar la oferta de alquileres

El legislador nacional de Juntos por el Cambio, Matías Taccetta, habló sobre la Ley de Alquileres y el debate que, por estos días, se da a nivel nacional en el marco de eventuales modificaciones a la normativa.

«Los inmuebles puestos en alquiler han bajado considerablemente, los precios están altos por la puja entre la oferta y la demanda», sostuvo, advirtiendo que en la zona cordillerana «la cantidad de tomas y usurpaciones que hubo en los últimos años son producto de esta imposibilidad que tiene la gente para pagar los valores que hoy día hay en el marcado; los ingresos no aumentan atados a la inflación pero los alquileres sí».

La Ley de Alquileres «ha generado tantos problemas que no solo afecta a la gente en Buenos Aires sino también en Chubut», apuntó el diputado, explicando que «el proyecto que presenté prevé que haya mayor cantidad de inmuebles en alquiler; estamos viendo que a los propietarios no les conviene porque los montos se les van en gastos de mantenimiento, a los que hay que sumarle los impuestos como el de Bienes Personales; propietarios con un patrimonio alto terminan abonando un 1,5% sobre esas propiedades, a lo que hay que sumar el Impuesto Inmobiliario, entonces prefieren no alquiler el inmueble y sacarlo del mercado».

«Lo que yo propongo es eximirlos, o bien que tengan un mínimo no imponible sobre (el impuesto a los) Bienes Personales, o actualizar el monto de inmuebles comerciales, ya que hoy día está gravado todo alquiler superior a los $1.500, es un importe que se fijó en 1991 y que nunca más se actualizó; yo planteaba actualizar por inflación y partir de la base de $150.000, eso haría bajar el costo de los alquileres para los inquilinos y a su vez, permitir a los propietarios que ese monto se encuentre exento», señaló Taccetta.