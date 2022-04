Punto final para los Juegos Nacionales Evita de Playa

Este viernes, llegó a su fin la V edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, realizado en Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, convocando a 1400 deportistas de todo el país.

El equipo bonaerense, se consagró campeón del certamen. En el caso de Chubut, se destacó el cuarto lugar de la Selección de Fútbol Playa Femenina.

Cierre con 4° puesto en el Futbol Playa Femenino para Chubut

Tras cuatro intensas jornadas de competencias, culminó este viernes por la tarde, la V edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, que se llevaron a cabo en el balneario bonaerense de Mar de Ajó y congregó a más de 1400 deportistas que participaron de las ocho disciplinas dispuestas.

El evento fue organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar de Ajó, y las federaciones nacionales de cada deporte.

En lo deportivo, este viernes tuvo a Chubut solamente jugando por el tercer puesto en beach fútbol femenino y stand up paddle, actividad que no se había podido desarrollar las jornadas previas por el mal clima reinante.

Finalmente las chicas de beach fútbol no pudieron recuperarse del golpe que significó la derrota del jueves en semifinales ante Río Negro y en el duelo por el tercer puesto volvieron a caer ante Mendoza, por 6-3, culminando de igual modo con una muy buena performance en el cuarto lugar.

En cuanto al stand up paddle, finalmente hoy se pudo realizar la postergada competencia y los chubutenses se hicieron presentes y pudieron completar la prueba. En primer turno, Santiago Pajón finalizó el recorrido de 4 mil metros en la novena posición, mientras que más tarde, Kiara Bartolo fue sexta entre las damas.

«Una entrega y compromiso extraordinario», destacó Richotti

En nuestra provincia, Chubut Deportes tuvo a su cargo la realización de la etapa provincial clasificatoria, llevada adelante en conjunto con las federaciones y asociaciones provinciales de cada disciplina y las ciudades sedes, como también la organización y coordinación logística para la participación del equipo en la competencia de Mar de Ajó.

El gerente Deportivo de Chubut Deportes, Marcelo Richotti, quien acompañó a la delegación durante toda la semana, hizo un balance de estos juegos, resaltando que «el clima nos ha castigado un poco sobre todo los primeros dos días, lo que obligó a algunas postergaciones, pero hoy estamos cerrando la participación con un día maravilloso y la competencia de stand up, que era la única que quedaba pendiente».

Agregó que «más allá de los resultados el balance es más que positivo, por lo que hemos vivido durante estos cinco días en Mar de Ajó con los chicos, que han tenido una entrega y un compromiso extraordinario para defender los colores de nuestra provincia y eso es lo que tenemos que destacar, más allá de que uno siempre quiere ganar. Ellos han competido de igual a igual con todos y nos vamos con una experiencia altamente positiva».

En este sentido, el funcionario también valoró el excelente comportamiento de los deportistas durante toda la estadía: «fue excelente tanto dentro como fuera de la cancha. Me ha tocado compartir con ellos en el hotel durante estos días y son chicos extremadamente respetuosos con valores muy altos y que se han comportado como lo debe hacer una delegación deportiva. Eso también es mérito de los profesores que están acompañándolos en el día a día».

En el cierre, Richotti hizo referencia al regreso de la delegación, remarcando que «después del acto que está previsto para las 3 de la tarde, estaremos merendando en el hotel y luego ya emprendemos el regreso a la provincia. Si no hay contratiempos, calculamos que el sábado en horas de la mañana estaremos arribando al Hotel Deportivo Provincial de Rawson».