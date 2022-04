Por la mínima diferencia, Brown perdió con Almagro

En el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown perdió este domingo ante Almagro por 1-0, por la 10° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

El comodorense Tomás Conechny, a los 27 minutos del segundo tiempo, anotó el gol del equipo “Tricolor”.

Fue 1-0 como local

En un partido apático, chato y sin buen juego, Guillermo Brown perdió este domingo ante Almagro, por la 10° Fecha del Estadio “Raúl Conti” de la Primera Nacional.

Fue por 1-0, con el tanto anotado por el comodorense ex CAI, Tomás Conechny, que a los 27 minutos del segundo tiempo, que aprovechó un mal saque del arquero browniano y una desatención en la defensa que no perdonó el joven atacante con paso por San Lorenzo.

Con este resultado, el equipo de Andrés Yllana obtiene su tercera categoría consecutiva en el Torneo, tras haber cedido como local de Estudiantes de Rio Cuarto, luego en su visita a Alvarado y ahora este domingo frente a Almagro. En los tres casos fueron ante equipos que no venían en un buen momento futbolístico y que “la Banda” no pudo aprovechar esa mala situación.

El próximo fin de semana, los brownianos tendrá como objetivo la recuperación para dar un cambio de aire a esta mala racha pero no la tendrá fácil: visitará, por la 11° programación, a Nueva Chicago. El partido en Mataderos, se jugará el lunes 18 desde las 19:10 horas y por TV.

Pese a la derrota, Brown se sostiene en zona de clasificación al Reducido, en el 8° escalón de la tabla de posiciones con 16 unidades. Lidera la competencia Belgrano de Córdoba con 22 puntos, secundado por Instituto de Córdoba con 20.