OMS alerta sobre casos de hepatitis infantil en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la posibilidad del incremento de casos graves de hepatitis en niños, tanto en Reino Unido como en España, por lo que médicos y científicos investigan 74 casos de enfermedad hepática inflamatoria, la cual fue identificada en las últimas semanas.

A su vez, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) aseveró que 49 casos de hepatitis en niños están en Inglaterra, 13 en Escocia y el resto en Gales, Irlanda del Norte y España.

Cada vez más

La OMS había informado que el pasado 5 de abril, se notificaron diez casos de hepatitis aguda grave en niños menores de 10 años. Para el 8 de abril, se habían identificado 74 casos en el Reino Unido.

“Dado el aumento de los casos reportados durante el último mes y las actividades mejoradas de búsqueda de casos, es probable que se reporten más casos en los próximos días”, advirtieron desde la organización.

Asimismo, la OMS dijo se han detectado coronavirus y adenovirus en varios casos, «el papel de estos virus en la patogénesis (mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad) aún no está claro”, explican.

Esta hepatitis afecta principalmente a menores de 10 años de edad y se manifiesta por síntomas como ictericia (coloración amarillenta de la piel), diarrea, vómitos y dolores abdominales. No se han detectado los tipos conocidos del virus de hepatitis (A,B,C,D,E).

La UKHSA sí aclaró que no hay ningún vínculo con las vacunas contra la Covid-19. Los científicos han quedado perplejos por el aumento muy inusual de la hepatitis, que rara vez afecta a los niños pequeños.