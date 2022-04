«No vamos a permitir que los aumentos se den de manera inescrupulosa», dijo Sastre sobre Servicoop

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió a la situación de Servicoop que solicitó un incremento tarifario que ronda el 60 por ciento, pero también habló sobre el fin de la concesión que será dentro de pocos meses.

Sobre el aumento de las tarifas, el jefe comunal contó que está esperando que la cooperativa envíe el pedido al Ejecutivo «para analizarlo muy bien, en esto hay que ser muy cuidadosos. Sabemos que tienen la posibilidad de readecuación automática, pero también sabemos que hay aumentos que llegan de Nación que las cooperativas no van a poder evitar. Pero tampoco vamos a permitir que los aumentos se den de manera inescrupulosa y que terminen afectando al vecino. Con el bolsillo del vecino nadie puede estar jugando, así que hay que estudiar muy bien el por qué, adónde y si se pueden dar los aumentos».

Nueva concesión

En cuanto al fin de la concesión de Servicoop, Sastre dijo: «La idea mía es muy clara, la que nos garantice el mejor servicio para los vecinos es donde nosotros vamos a estar parados y eso lo vamos a analizar con mucho tiempo. No voy a permitir tener presión de ningún sector, así que lo que el conjunto diga que es la mejor alternativa lo vamos a llevar adelante».

Uno de los puntos será revisar ciertas cláusulas actuales de Servicoop que habrían quedado obsoletas, por lo que el intendente madrynense expresó que «hay que analizar absolutamente todo, es un nuevo contrato, es una nueva concesión y no duden que voy a buscar la mejor alternativa para que den el servicio a los vecinos».

De esta manera, Sastre no descartó analizar otra propuesta además de la actual cooperativa: «En muchos otros lugares hay distintas alternativas, pero yo soy un defensor del sistema cooperativo».