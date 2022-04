No al blanqueo

Juntos por el Cambio, rechaza el blanqueo que proponen los senadores peronistas para pagarle al FMI.

Los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que no acompañarán las leyes de blanqueo presentadas por sus pares del Frente de Todos, que tienen como destino recaudar dólares para pagarle al FMI, porque no discriminan el origen del dinero y tienen una penalidad baja.

Las iniciativas empezarían a debatirse el miércoles en comisiones y podrían llegar al recinto en una o dos semanas. La vocera presidencial la respaldó, pero luego los senadores cercanos al presidente anticiparon modificaciones.

Los senadores de Juntos no lo aprobarán. Un dato no menor es que las leyes levantan el secreto bancario, por lo que los evasores serán escrachados por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero es cierto que la iniciativa no deja de ser un tirón de orejas a la AFIP por su inacción.