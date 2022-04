Nación distribuyó 12 millones de pesos a las Cooperadoras Escolares de Chubut

A través del trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación del Chubut, se transfirieron fondos a las Asociaciones Cooperadoras de la provincia en el marco del programa CooperAR por un monto total de 12 millones de pesos.

El Programa de Fortalecimiento de las Cooperadoras Escolares en la República Argentina (CooperAr) fue anunciado en el mes de febrero por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, con el objetivo de fortalecer 18 mil cooperadoras de todo el país.

172 Asociaciones beneficiadas

En la provincia del Chubut, 172 establecimientos educativos de todo el territorio fueron alcanzados por este programa, con una transferencia de 70 mil pesos a cada Cooperadora Escolar.

El objetivo de estos fondos es fortalecer las actividades y condiciones educativas implementadas por las escuelas para el desarrollo de las actividades, poniendo énfasis en la recuperación de aquellos estudiantes que se hayan alejado del sistema educativo por la pandemia y dándole más fuerza al trabajo pedagógico de las instituciones.

Regularización

Al respecto, la ministra de Educación de la provincia, Florencia Perata, aseguró que «este Programa Nacional es de suma importancia para las instituciones educativas de nuestra provincia. No solo por el recurso económico que implica para el comienzo del año de cada escuela, sino que también le propone a la sociedad volver a vincularse con la escuela de un modo más participativo».

«Las Cooperadoras son una herramienta fundamental para el vínculo comunidad-escuela, donde la familia o tutores acompañan la trayectoria de sus hijos desde otro lugar”, agregó. “Por eso, desde el Ministerio de Educación invitamos a las instituciones que no cuentan con este tipo de Asociación, que busquen regularizar su situación particular para que podamos brindar este tipo de apoyo a todos por igual», dijo Perata.

CooperAR

Actualmente, el Ministerio lleva adelante el «Relevamiento de Asociaciones Cooperadoras Escolares», a fin de tener actualizado el listado y las posibilidades de gestionar fondos a través de Nación por el programa CooperAR.

Según la normativa del Programa, los recursos económicos podrán ser invertidos en artículos de librería y oficina, fotocopias, materiales para el desarrollo de actividades educativas, artísticas o deportivas, artículos para la sanitización, higiene y limpieza, insumos para la adquisición o reparación de equipamiento informático escolar de estudiantes, cargadores, baterías, adquisición o reparación de equipamiento para comedores escolares y la adquisición de insumos para arreglos menores para el mejoramiento o refacción de infraestructura básica o de equipamiento escolar. Uno de los puntos a tener en cuenta es que el 20% de los fondos deberán utilizarse para elementos específicos del cuidado y prevención frente al COVID-19.

La decisión del uso de estos fondos deberá ser consensuada entre los Equipos Directivos y las Cooperadoras Escolares. La intención es retomar ese contacto que debe existir entre la casa y las escuelas, afianzar ese vínculo y motorizar la herramienta de participación ciudadana con el cual se conforman las Cooperadoras.