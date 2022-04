El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre, mantuvo este fin de semana un encuentro con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato. Declaraciones del Vicegobernador, dan cuenta de una reunión en la que se dialogó sobre asuntos inherentes a la zona cordillerana y la necesidad de un abordaje comarcal de los temas en agenda.

“También pudimos hablar sobre avances en distintos proyectos del ámbito legislativo», dijo Sastre, quien no solo habría abordado temas de gestión con el esquelense, sino que entre otros aspectos habrían analizado los alcances de tratar la ley de lemas en Chubut.

De hecho, Sastre reconoció que durante los días que estará al frente del Ejecutivo provincial, dedicará una buena parte del tiempo a reunirse con intendentes. Todo parece indicar que el Vicegobernador no sólo está «militando» la ley de lemas para que se debata en la Legislatura, sino que ya habría iniciado una campaña de «evangelización» con los Jefes Comunales.

Si bien inicialmente la dirigencia de la UCR se ha opuesto a la ley de lemas, por estas horas, no se descarta que haya acuerdo también desde esa fuerza política para lograr el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.