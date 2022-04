Milei, la grieta de JxC

La discusión sobre la incorporación de Javier Milei abrió una grieta en Juntos por el Cambio. Mientras las dirigentes del PRO, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, polemizan sobre la incorporación o no del diputado liberal a la coalición opositora que integran también la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica; escalan las diferencias en las filas de Juntos por el Cambio.

Bullrich opina que “no hay que cerrarle la puerta a nadie” en clara alusión a la exclusión del diputado libertario de formar parte de la coalición opositora. Sin embargo en la reunión de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, se estableció que para la eventual incorporación de nuevos partidos, debe haber unanimidad de los integrantes de la coalición.

Con esa «cláusula», se da por descontado que Milei, no será de la partida, y para zanjar cualquier duda, María Eugenia Vidal, dijo este jueves a la prensa porteña que «la discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir».

En tanto, Gerardo Morales de la UCR, se expresó en similares términos desde Jujuy, al afirmar que se trata de una resolución sobre la base de lo que ya se había planteado. La UCR se mostró crítica desde el principio sobre la posibilidad de sumar al libertario.

Estas fricciones en público que exhibe la interna en Juntos por el Cambio, no estaría colaborando con sus aspiraciones de consolidarse como la fuerza opositora que pretende desbancar al Frente de Todos en 2023.